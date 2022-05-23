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Джерард Батлер

Gerard Butler
Джерард Батлер
Джерард Батлер Gerard Butler
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Дата рождения
13 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Встречались в 2010 году
Биография Джерарда Батлера

Содержание: 
Джерард Батлер - Фильмы
  - Джерард Батлер - «Призрак оперы»
  - Джерард Батлер - «300 спартанцев»
Джерард Батлер - Личная жизнь

Джерард Джеймс Батлер родился 13 ноября 1969 года в семье католиков - Маргарет и Эдварда Батлер. В этом союзе мальчик стал третьим ребенком. Через полгода после его рождения семья переезжает в Монреаль, где глава семейства предпринимает попытки создать свой бизнес. Долгое время ничего не получается и Эдвард Батлер срывает злость на жене и детях. В результате, Маргарет подает на развод, забирает детей и увозит их обратно в Пейсли, в свой родной город.

С детства Джерард проявлял интерес к театру и неоднократно уговаривал мать отвести его на пробы. Однажды женщина сдалась и привела сына в Молодежный театр, где будущий актер начал получать сценический опыт. В 12 лет он уже играл Оливера на площадке Королевского театра в Глазго. 

Маргарет не считала увлечение сына достойным, по причине чего Джерард после школы поступает в университет на юриста. На курсе он один из лучших, но мысли об актерской карьере не покидают его. После окончания колледжа еще полтора года Джерард будет слоняться по актерским подмосткам Лос-Анджелеса, но так ничего и не получит. Он уедет в Канаду, где похоронит больного раком отца, а потом вернется в Шотландию и устроится в компанию «Morton Frazer» юристом. Чтобы не сойти с ума от рутины, будущий актер создает рок-группу «Speed». С этой поры музыка становится одним из ярчайших увлечений Джерарда.

Спустя два года стажировки Батлера увольняют с работы, поскольку он теряет к ней последний интерес, и Джерард отправляется в Лондон - по зову актерского таланта. Там он успеет побыть официантом и продавцом заводных игрушек прежде чем попадет в театр Мэрмейд. По началу Джерард будет ассистентом по кастингу, но его настойчивость, упорство и талант дадут ему шанс -  Стивен Беркофф возьмет его в свой спектакль «Кориолан», а немногим позже Батлер сыграет полноценную роль в постановке «На игле».


Джерард Батлер - Фильмы

После первой роли в кино Джерарда увезли на «скорой помощи» с переохлаждением организма, поскольку в фильме «Миссис Браун» почти во всех эпизодах актер плавал в холодной воде. В ленте Батлер поработал с такими актерами как Билл Конноли и Джуди Денч.

Далее последовали небольшие роли в «Мумии: Принц Египта» и очередной серии бондианы - «Завтра не умрет никогда». С нулевых годов роли актера стали солиднее: главная роль в «Дракула 2000» Уэса Крэйвена и сериале «Атилла завоеватель». В последнем Батлер впервые появится в сценах сражений, а также разделит площаджку с Беркоффом, который дал шанс актеру в театре.

Слава приходит к Джерарду именно после этих картин. Правда «Дракула» провалится в прокате, а «Атилла» быстро забудется. Несмотря на это Батлер идет по миру кино уверенными шагами: «Власть огня» Боумана, где Джерард играет с такими мэтрами, как Кристиан Бэйл и Мэттью МакКонахи, «В ловушке времени» Доннера, «Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни».  Наиболее известным сделала Джерарда роль бандита Раз-Два в фильме «Рок-н-рольщик» Гая Ричи. В 2009-м картина была отмечена наградой за «Лучший британский фильм года».

Батлер удивил своей многогранностью в комедии «Голая правда», где сыграл роль обычного парня, без драк, излишней брутальности и притом хорошо смотрелся в кадре. 
Для съемок в фильме «Геймер» режиссеры были вынуждены уговаривать Джерарда, поскольку актер не хотел сниматься в очередном боевике. Удалось это им только потому, что сюжет мог стать одним из возможных сценариев будущего, о чем они и сообщили.

«Злобные близнецы» - так Батлер и его друг - Алан Сигель - назвали свой продюсерский центр. Первой работой их детища стал «Законопослушный гражданин», где Джерард выступил не только в главной роли, но и как продюсер и сценарист. В фильме принял участие Джейми Фокс.

Также публика тепло встретила комедию с Батлером в главной роли - «Охотник за головами» - где Джерард разделил площадку с Дженнифер Энистон. Последней на данный момент работой актера стали «Охотники на воров» 2018 года - криминальный боевик о вечных соревнованиях полицейских и преступников.


Джерард Батлер - «Призрак оперы»

2004 год становится переломным в жизни актера. Прослушав многих исполнителей, Эндрю-Ллойд Веббер остановил свой выбор на Батлере, поскольку ему понравился рок-н-рольный голос артиста. Создатель «Призрака оперы» дал Джерарду главную роль и билет в счастливую жизнь: мюзикл собрал 154 миллиона долларов по всему миру, получил более десятка премий, три раза номинировался на «Оскар».
Сам актер говорил, что съемки были тяжелыми: 4-6 часов тратились только на грим, в котором сложнее петь, чем обычно. Но при этом все партии Батлер исполнял лично, его голос и манера поведения на сцене пришлись по вкусу всем зрителям.


Джерард Батлер - «300 спартанцев»

Закрепить свой актерский успех Батлер смог в картине Зака Снайдера «300 спартанцев», для которой он начал ходить в зал, набрал массу, изучил технику владения мечом. Результат был превосходным: Джерард получил награду, как «Лучший боец» по мнению MTV Movie Awards.


Джерард Батлер - Личная жизнь

Актеру приписывается множество романов с голливудскими звездами, наиболее известны его отношения с Дженнифер Энистон в 2010 году. Если не вдаваться в перечисление всех коротких романов актера, на сегодня известно, что Батлер встречается с Мадалиной Генеа - итальянской моделью и румынской актрисой. Маргарет Батлер ждет от сына внуков и заочно приняла его возможную супругу.

Интересные факты о Джерарде Батлере

Актер награжден медалью «За храбрость» за спасение мальчика, который тонул в реке Тей. Это случилось как раз в тот момент, когда Батлер снимался в своем первом фильме - «Миссис Браун» - где вся его роль сводилась к купанию в ледяной воде.

Несмотря на брутальность своих героев Батлер известен в амплуа «добродушного актера».

Джерарду нравится, когда его называют Джерри и не нравится акцент, с которым американцы произносят «Джерард».

Обычный осмотр в больнице в 2013 году показал, что у актера сломаны два шейных позвонка.

Открыл свой ресторан в Лос-Анджелесе совместно с Джулианом Касабланкасом (вокалист The Strokes) и Марком Ронсоном (продюсер Эми Уйанхаус). 

Фильмография Джерарда Батлера
Пропавшая
Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.0
Хороший, плохой, коп
Хороший, плохой, коп
боевик, триллер 2021, США
6.0
Гренландия
Гренландия
триллер 2020, США
7.0
Охота на воров 2
боевик, криминал 2019, США
0.0
Падение ангела
Падение ангела
боевик, триллер 2019, США
7.0
Исчезновение
Исчезновение
триллер 2018, Великобритания
6.0
Хантер киллер
Хантер киллер
триллер, боевик 2018, США
7.0
Afterburn
фантастика, боевик 2018, США
0.0
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23 мая 2022 12:43
Появились первые кадры из боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером Съемки ленты официально подошли к концу.
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11 февраля 2022 16:35
Джерард Батлер собирается сыграть блестящего грабителя в триллере от сценариста «Джона Уика» Фильм будет основан на романе, написанном автором «Декстера».
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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Jennifer Aniston
Встречались в 2010 году
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