Содержание:

Джерард Батлер - Фильмы

- Джерард Батлер - «Призрак оперы»

- Джерард Батлер - «300 спартанцев»

Джерард Батлер - Личная жизнь



Джерард Джеймс Батлер родился 13 ноября 1969 года в семье католиков - Маргарет и Эдварда Батлер. В этом союзе мальчик стал третьим ребенком. Через полгода после его рождения семья переезжает в Монреаль, где глава семейства предпринимает попытки создать свой бизнес. Долгое время ничего не получается и Эдвард Батлер срывает злость на жене и детях. В результате, Маргарет подает на развод, забирает детей и увозит их обратно в Пейсли, в свой родной город.



С детства Джерард проявлял интерес к театру и неоднократно уговаривал мать отвести его на пробы. Однажды женщина сдалась и привела сына в Молодежный театр, где будущий актер начал получать сценический опыт. В 12 лет он уже играл Оливера на площадке Королевского театра в Глазго.



Маргарет не считала увлечение сына достойным, по причине чего Джерард после школы поступает в университет на юриста. На курсе он один из лучших, но мысли об актерской карьере не покидают его. После окончания колледжа еще полтора года Джерард будет слоняться по актерским подмосткам Лос-Анджелеса, но так ничего и не получит. Он уедет в Канаду, где похоронит больного раком отца, а потом вернется в Шотландию и устроится в компанию «Morton Frazer» юристом. Чтобы не сойти с ума от рутины, будущий актер создает рок-группу «Speed». С этой поры музыка становится одним из ярчайших увлечений Джерарда.



Спустя два года стажировки Батлера увольняют с работы, поскольку он теряет к ней последний интерес, и Джерард отправляется в Лондон - по зову актерского таланта. Там он успеет побыть официантом и продавцом заводных игрушек прежде чем попадет в театр Мэрмейд. По началу Джерард будет ассистентом по кастингу, но его настойчивость, упорство и талант дадут ему шанс - Стивен Беркофф возьмет его в свой спектакль «Кориолан», а немногим позже Батлер сыграет полноценную роль в постановке «На игле».



Джерард Батлер - Фильмы

После первой роли в кино Джерарда увезли на «скорой помощи» с переохлаждением организма, поскольку в фильме «Миссис Браун» почти во всех эпизодах актер плавал в холодной воде. В ленте Батлер поработал с такими актерами как Билл Конноли и Джуди Денч.



Далее последовали небольшие роли в «Мумии: Принц Египта» и очередной серии бондианы - «Завтра не умрет никогда». С нулевых годов роли актера стали солиднее: главная роль в «Дракула 2000» Уэса Крэйвена и сериале «Атилла завоеватель». В последнем Батлер впервые появится в сценах сражений, а также разделит площаджку с Беркоффом, который дал шанс актеру в театре.



Слава приходит к Джерарду именно после этих картин. Правда «Дракула» провалится в прокате, а «Атилла» быстро забудется. Несмотря на это Батлер идет по миру кино уверенными шагами: «Власть огня» Боумана, где Джерард играет с такими мэтрами, как Кристиан Бэйл и Мэттью МакКонахи, «В ловушке времени» Доннера, «Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни». Наиболее известным сделала Джерарда роль бандита Раз-Два в фильме «Рок-н-рольщик» Гая Ричи. В 2009-м картина была отмечена наградой за «Лучший британский фильм года».

Батлер удивил своей многогранностью в комедии «Голая правда», где сыграл роль обычного парня, без драк, излишней брутальности и притом хорошо смотрелся в кадре.

Для съемок в фильме «Геймер» режиссеры были вынуждены уговаривать Джерарда, поскольку актер не хотел сниматься в очередном боевике. Удалось это им только потому, что сюжет мог стать одним из возможных сценариев будущего, о чем они и сообщили.

«Злобные близнецы» - так Батлер и его друг - Алан Сигель - назвали свой продюсерский центр. Первой работой их детища стал «Законопослушный гражданин», где Джерард выступил не только в главной роли, но и как продюсер и сценарист. В фильме принял участие Джейми Фокс.

Также публика тепло встретила комедию с Батлером в главной роли - «Охотник за головами» - где Джерард разделил площадку с Дженнифер Энистон. Последней на данный момент работой актера стали «Охотники на воров» 2018 года - криминальный боевик о вечных соревнованиях полицейских и преступников.



Джерард Батлер - «Призрак оперы»

2004 год становится переломным в жизни актера. Прослушав многих исполнителей, Эндрю-Ллойд Веббер остановил свой выбор на Батлере, поскольку ему понравился рок-н-рольный голос артиста. Создатель «Призрака оперы» дал Джерарду главную роль и билет в счастливую жизнь: мюзикл собрал 154 миллиона долларов по всему миру, получил более десятка премий, три раза номинировался на «Оскар».

Сам актер говорил, что съемки были тяжелыми: 4-6 часов тратились только на грим, в котором сложнее петь, чем обычно. Но при этом все партии Батлер исполнял лично, его голос и манера поведения на сцене пришлись по вкусу всем зрителям.



Джерард Батлер - «300 спартанцев»

Закрепить свой актерский успех Батлер смог в картине Зака Снайдера «300 спартанцев», для которой он начал ходить в зал, набрал массу, изучил технику владения мечом. Результат был превосходным: Джерард получил награду, как «Лучший боец» по мнению MTV Movie Awards.



Джерард Батлер - Личная жизнь

Актеру приписывается множество романов с голливудскими звездами, наиболее известны его отношения с Дженнифер Энистон в 2010 году. Если не вдаваться в перечисление всех коротких романов актера, на сегодня известно, что Батлер встречается с Мадалиной Генеа - итальянской моделью и румынской актрисой. Маргарет Батлер ждет от сына внуков и заочно приняла его возможную супругу.