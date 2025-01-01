Menu
Academy Awards, USA 1932

All nominated films "Academy Awards, USA" in 1932

Site Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Date 18 November 1932
Oscar / Best Motion Picture of the Year
Grand Hotel 7.4
Grand Hotel
Winner
All nominees
One Hour with You 7.1
One Hour with You One hour with you
The Smiling Lieutenant The Smiling Lieutenant
The Champ The Champ
Shanghai Express 7.8
Shanghai Express
Bad Girl Bad Girl
Five Star Final Five Star Final
Arrowsmith Arrowsmith
Oscar / Best Performance by an Actor in a Leading Role
Fredric March
Fredric March
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Tied with Wallace Beery for The Champ (1931).
Winner
Wallace Beery
The Champ Tied with Fredric March for Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931).
Winner
All nominees
Alfred Lunt
The Guardsman
Oscar / Best Performance by an Actress in a Leading Role
Helen Hayes
The Sin of Madelon Claudet
Winner
All nominees
Lynn Fontanne
The Guardsman
Marie Dressler
Emma
Oscar / Best Achievement in Directing
Frenk Borzegi
Bad Girl
Winner
All nominees
Josef von Sternberg
Shanghai Express
King Vidor
The Champ
Oscar / Best Achievement in Cinematography
Shanghai Express 7.8
Shanghai Express
Lee Garmes
Winner
All nominees
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 8.0
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Karl Struss
Arrowsmith Arrowsmith
Ray June
Oscar / Best Achievement in Production Design
Transatlantic Transatlantic
Gordon Wiles
Winner
All nominees
Arrowsmith Arrowsmith
Richard Day
À Nous la Liberté 7.5
À Nous la Liberté À nous la liberté
Lazare Meerson
Oscar / Best Adapted Screenplay
Bad Girl Bad Girl
Edwin J. Burke
Winner
All nominees
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 8.0
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Percy Heath, Samuel Hoffenstein
Arrowsmith Arrowsmith
Sidney Howard
Oscar / Best Animated Short Film
Flowers and Trees Flowers and Trees
Walt Disney
Winner
All nominees
Mickey's Orphans Mickey's Orphans
Walt Disney
It's Got Me Again! It's Got Me Again!
Leon Schlesinger
Oscar / Best Live Action Short Film
Wrestling Swordfish Wrestling Swordfish
Mack Sennett
Winner
The Music Box The Music Box
Hel Roch
Winner
All nominees
Swing High Swing High
The Loud Mouth The Loud Mouth
Mack Sennett
Stout Hearts and Willing Hands Stout Hearts and Willing Hands
The film was originally announced as a nominee, but before the final voting, it was disqualified and replaced by Scratch-As-Catch-Can (1931).
Screen Souvenirs Screen Souvenirs
Scratch-As-Catch-Can Scratch-As-Catch-Can
Oscar / Best Original Screenplay
The Champ The Champ
Frances Marion
Winner
All nominees
Lady and Gent Lady and Gent
Grover Jones, William Slavens McNutt
Lady and Gent Lady and Gent
Grover Jones, William Slavens McNutt
What Price Hollywood? What Price Hollywood?
Jane Murfin, Adela Rogers St. Johns
The Star Witness The Star Witness
Lucien Hubbard
What Price Hollywood? What Price Hollywood?
Jane Murfin, Adela Rogers St. Johns
Oscar / Best Sound
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
Year
Nominations

