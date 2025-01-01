Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Kinoafisha
Film festivals
Academy Awards, USA
Events
Academy Awards, USA 1932
All nominated films "Academy Awards, USA" in 1932
Site
Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Date
18 November 1932
Oscar / Best Motion Picture of the Year
7.4
Grand Hotel
Winner
All nominees
7.1
One Hour with You
One hour with you
The Smiling Lieutenant
The Smiling Lieutenant
The Champ
The Champ
7.8
Shanghai Express
Bad Girl
Bad Girl
Five Star Final
Five Star Final
Arrowsmith
Arrowsmith
Show all nominees
Oscar / Best Performance by an Actor in a Leading Role
Fredric March
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Tied with Wallace Beery for The Champ (1931).
Winner
Wallace Beery
The Champ
Tied with Fredric March for Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931).
Winner
All nominees
Alfred Lunt
The Guardsman
Show all nominees
Oscar / Best Performance by an Actress in a Leading Role
Helen Hayes
The Sin of Madelon Claudet
Winner
All nominees
Lynn Fontanne
The Guardsman
Marie Dressler
Emma
Show all nominees
Oscar / Best Achievement in Directing
Frenk Borzegi
Bad Girl
Winner
All nominees
Josef von Sternberg
Shanghai Express
King Vidor
The Champ
Show all nominees
Oscar / Best Achievement in Cinematography
7.8
Shanghai Express
Lee Garmes
Winner
All nominees
8.0
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Karl Struss
Arrowsmith
Arrowsmith
Ray June
Show all nominees
Oscar / Best Achievement in Production Design
Transatlantic
Transatlantic
Gordon Wiles
Winner
All nominees
Arrowsmith
Arrowsmith
Richard Day
7.5
À Nous la Liberté
À nous la liberté
Lazare Meerson
Show all nominees
Oscar / Best Adapted Screenplay
Bad Girl
Bad Girl
Edwin J. Burke
Winner
All nominees
8.0
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Percy Heath, Samuel Hoffenstein
Arrowsmith
Arrowsmith
Sidney Howard
Show all nominees
Oscar / Best Animated Short Film
Flowers and Trees
Flowers and Trees
Walt Disney
Winner
All nominees
Mickey's Orphans
Mickey's Orphans
Walt Disney
It's Got Me Again!
It's Got Me Again!
Leon Schlesinger
Show all nominees
Oscar / Best Live Action Short Film
Wrestling Swordfish
Wrestling Swordfish
Mack Sennett
Winner
The Music Box
The Music Box
Hel Roch
Winner
All nominees
Swing High
Swing High
The Loud Mouth
The Loud Mouth
Mack Sennett
Stout Hearts and Willing Hands
Stout Hearts and Willing Hands
The film was originally announced as a nominee, but before the final voting, it was disqualified and replaced by Scratch-As-Catch-Can (1931).
Screen Souvenirs
Screen Souvenirs
Scratch-As-Catch-Can
Scratch-As-Catch-Can
Show all nominees
Oscar / Best Original Screenplay
The Champ
The Champ
Frances Marion
Winner
All nominees
Lady and Gent
Lady and Gent
Grover Jones, William Slavens McNutt
Lady and Gent
Lady and Gent
Grover Jones, William Slavens McNutt
What Price Hollywood?
What Price Hollywood?
Jane Murfin, Adela Rogers St. Johns
The Star Witness
The Star Witness
Lucien Hubbard
What Price Hollywood?
What Price Hollywood?
Jane Murfin, Adela Rogers St. Johns
Show all nominees
Oscar / Best Sound
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
Year
Academy Awards, USA 2025
Academy Awards, USA 2024
Academy Awards, USA 2023
Academy Awards, USA 2022
Academy Awards, USA 2021
Academy Awards, USA 2020
Show all
Academy Awards, USA 2019
Academy Awards, USA 2018
Academy Awards, USA 2017
Academy Awards, USA 2016
Academy Awards, USA 2015
Academy Awards, USA 2014
Academy Awards, USA 2013
Academy Awards, USA 2012
Academy Awards, USA 2011
Academy Awards, USA 2010
Academy Awards, USA 2009
Academy Awards, USA 2008
Academy Awards, USA 2007
Academy Awards, USA 2006
Academy Awards, USA 2005
Academy Awards, USA 2004
Academy Awards, USA 2003
Academy Awards, USA 2002
Academy Awards, USA 2001
Academy Awards, USA 2000
Academy Awards, USA 1999
Academy Awards, USA 1998
Academy Awards, USA 1997
Academy Awards, USA 1996
Academy Awards, USA 1995
Academy Awards, USA 1994
Academy Awards, USA 1993
Academy Awards, USA 1992
Academy Awards, USA 1991
Academy Awards, USA 1990
Academy Awards, USA 1989
Academy Awards, USA 1988
Academy Awards, USA 1987
Academy Awards, USA 1986
Academy Awards, USA 1985
Academy Awards, USA 1984
Academy Awards, USA 1983
Academy Awards, USA 1982
Academy Awards, USA 1981
Academy Awards, USA 1980
Academy Awards, USA 1979
Academy Awards, USA 1978
Academy Awards, USA 1977
Academy Awards, USA 1976
Academy Awards, USA 1975
Academy Awards, USA 1974
Academy Awards, USA 1973
Academy Awards, USA 1972
Academy Awards, USA 1971
Academy Awards, USA 1970
Academy Awards, USA 1969
Academy Awards, USA 1968
Academy Awards, USA 1967
Academy Awards, USA 1966
Academy Awards, USA 1965
Academy Awards, USA 1964
Academy Awards, USA 1963
Academy Awards, USA 1962
Academy Awards, USA 1961
Academy Awards, USA 1960
Academy Awards, USA 1959
Academy Awards, USA 1958
Academy Awards, USA 1957
Academy Awards, USA 1956
Academy Awards, USA 1955
Academy Awards, USA 1954
Academy Awards, USA 1953
Academy Awards, USA 1952
Academy Awards, USA 1951
Academy Awards, USA 1950
Academy Awards, USA 1949
Academy Awards, USA 1948
Academy Awards, USA 1947
Academy Awards, USA 1946
Academy Awards, USA 1945
Academy Awards, USA 1944
Academy Awards, USA 1943
Academy Awards, USA 1942
Academy Awards, USA 1941
Academy Awards, USA 1940
Academy Awards, USA 1939
Academy Awards, USA 1938
Academy Awards, USA 1937
Academy Awards, USA 1936
Academy Awards, USA 1935
Academy Awards, USA 1934
Academy Awards, USA 1932
Academy Awards, USA 1931
Academy Awards, USA 1930 - 2
Academy Awards, USA 1930
Academy Awards, USA 1929
Nominations
Best Motion Picture of the Year
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Best Achievement in Directing
Show all
Best Achievement in Cinematography
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Best Achievement in Production Design
Best Achievement in Visual Effects
Best Writing, Title Writing
Best Adapted Screenplay
Best Animated Short Film
Best Animated Feature Film
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Best Achievement in Costume Design
Best Documentary Short Film
Best Documentary Feature
Best Sound
Best Effects, Sound Effects Editing
Best Live Action Short Film
Best Writing, Motion Picture Story
Best Achievement in Film Editing
Best Original Screenplay
Best Assistant Director
Best International Feature Film
Best Dance Direction
Best Picture, Unique and Artistic Production
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Other awards and film festivals
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Sundance Film Festival
1982-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Window to Europe
1993-2025
Toronto International Film Festival
1978-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree