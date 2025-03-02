Menu
Title Year Date Site Host
Academy Awards, USA 2025 2025 2 March 2025 Conan O'Brien
Academy Awards, USA 2024 2024 10 March 2024 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Jimmy Kimmel
Academy Awards, USA 2023 2023 13 March 2023 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Jimmy Kimmel
Academy Awards, USA 2022 2022 27 March 2022 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Regina Hall, Wanda Sykes, Amy Beth Schumer
Academy Awards, USA 2021 2021 25 April 2021 Union Station, Los Angeles, California, USA  
Academy Awards, USA 2020 2020 9 February 2020 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA  
Academy Awards, USA 2019 2019 24 February 2019 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA  
Academy Awards, USA 2018 2018 4 March 2018 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Jimmy Kimmel
Academy Awards, USA 2017 2017 26 February 2017 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Jimmy Kimmel
Academy Awards, USA 2016 2016 28 February 2016 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Chris Rock
Academy Awards, USA 2015 2015 22 February 2015 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Neil Patrick Harris
Academy Awards, USA 2014 2014 2 March 2014 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Ellen DeGeneres
Academy Awards, USA 2013 2013 24 February 2013 Dolby Theatre, Hollywood, California, USA Seth MacFarlane
Academy Awards, USA 2012 2012 26 February 2012 Hollywood and Highland Center, Hollywood, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 2011 2011 27 February 2011 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Anne Hathaway,
Academy Awards, USA 2010 2010 7 March 2010 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Alec Baldwin, Steve Martin
Academy Awards, USA 2009 2009 22 February 2009 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
Academy Awards, USA 2008 2008 24 February 2008 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Jon Stewart
Academy Awards, USA 2007 2007 25 February 2007 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Ellen DeGeneres
Academy Awards, USA 2006 2006 5 March 2006 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Jon Stewart
Academy Awards, USA 2005 2005 27 February 2005 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Chris Rock
Academy Awards, USA 2004 2004 29 February 2004 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 2003 2003 23 March 2003 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Steve Martin
Academy Awards, USA 2002 2002 24 March 2002 Kodak Theatre, Hollywood, California, USA Whoopi Goldberg
Academy Awards, USA 2001 2001 25 March 2001 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Steve Martin
Academy Awards, USA 2000 2000 26 March 2000 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1999 1999 21 March 1999 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Whoopi Goldberg
Academy Awards, USA 1998 1998 23 March 1998 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1997 1997 24 March 1997 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1996 1996 25 March 1996 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Whoopi Goldberg
Academy Awards, USA 1995 1995 27 March 1995 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA David Letterman
Academy Awards, USA 1994 1994 21 March 1994 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Whoopi Goldberg
Academy Awards, USA 1993 1993 29 March 1993 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1992 1992 30 March 1992 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1991 1991 25 March 1991 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1990 1990 26 March 1990 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Billy Crystal
Academy Awards, USA 1989 1989 29 March 1989 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA  
Academy Awards, USA 1988 1988 11 April 1988 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Chevy Chase
Academy Awards, USA 1987 1987 30 March 1987 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Goldie Hawn, Chevy Chase, Paul Hogan
Academy Awards, USA 1986 1986 24 March 1986 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Robin Williams, Jane Fonda, Alan Alda
Academy Awards, USA 1985 1985 25 March 1985 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Jack Lemmon
Academy Awards, USA 1984 1984 9 April 1984 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Johnny Carson
Academy Awards, USA 1983 1983 11 April 1983 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau
Academy Awards, USA 1982 1982 29 March 1982 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Johnny Carson
Academy Awards, USA 1981 1981 31 March 1981 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Johnny Carson
Academy Awards, USA 1980 1980 14 April 1980 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Johnny Carson
Academy Awards, USA 1979 1979 9 April 1979 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Johnny Carson
Academy Awards, USA 1978 1978 3 April 1978 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1977 1977 28 March 1977 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor
Academy Awards, USA 1976 1976 29 March 1976 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, George Segal, Robert Shaw
Academy Awards, USA 1975 1975 8 April 1975 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Sammy Davis Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra
Academy Awards, USA 1974 1974 2 April 1974 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross
Academy Awards, USA 1973 1973 27 March 1973 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson
Academy Awards, USA 1972 1972 10 April 1972 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis Jr., Jack Lemmon
Academy Awards, USA 1971 1971 15 April 1971 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA  
Academy Awards, USA 1970 1970 7 April 1970 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA  
Academy Awards, USA 1969 1969 14 April 1969 Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA  
Academy Awards, USA 1968 1968 10 April 1968 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1967 1967 10 April 1967 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1966 1966 18 April 1966 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1965 1965 5 April 1965 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1964 1964 13 April 1964 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Jack Lemmon
Academy Awards, USA 1963 1963 8 April 1963 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Frank Sinatra
Academy Awards, USA 1962 1962 9 April 1962 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1961 1961 17 April 1961 Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1960 1960 4 April 1960 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Bob Hope
Academy Awards, USA 1959 1959 6 April 1959 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Bob Hope, David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis
Academy Awards, USA 1958 1958 26 March 1958 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Russell, Donald Duck
Academy Awards, USA 1957 1957 27 March 1957 Pantages Theatre / NBC Century Theatre Jerry Lewis, Celeste Holm
Academy Awards, USA 1956 1956 21 March 1956 Pantages Theatre / NBC Century Theatre Jerry Lewis, Claudette Colbert, Joseph L. Mankiewicz
Academy Awards, USA 1955 1955 30 March 1955 Pantages Theatre / NBC Century Theatre Bob Hope, Thelma Ritter
Academy Awards, USA 1954 1954 25 March 1954 Pantages Theatre / NBC Century Theatre Donald O'Connor, Fredric March
Academy Awards, USA 1953 1953 19 March 1953 Pantages Theatre / NBC International Theatre Bob Hope, Conrad Nagel
Academy Awards, USA 1952 1952 20 March 1952 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Danny Kaye
Academy Awards, USA 1951 1951 29 March 1951 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Fred Astaire
Academy Awards, USA 1950 1950 23 March 1950 Pantages Theatre, Hollywood, California, USA Paul Douglas
Academy Awards, USA 1949 1949 24 March 1949 The Academy Theater Robert Montgomery
Academy Awards, USA 1948 1948 20 March 1948 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Agnes Moorehead, Dick Powell
Academy Awards, USA 1947 1947 13 March 1947 Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA Jack Benny
Academy Awards, USA 1946 1946 7 March 1946 Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California, USA Bob Hope, James Stewart
Academy Awards, USA 1945 1945 15 March 1945 Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California, USA Bob Hope, John Cromwell
Academy Awards, USA 1944 1944 2 March 1944 Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California, USA Jack Benny
Academy Awards, USA 1943 1943 4 March 1943 Ambassador Hotel (Cocoanut Grove) Bob Hope
Academy Awards, USA 1942 1942 26 February 1942 Biltmore Hotel (Biltmore Bowl) Bob Hope
Academy Awards, USA 1941 1941 27 February 1941 Biltmore Hotel (Biltmore Bowl) Bob Hope
Academy Awards, USA 1940 1940 29 February 1940 Ambassador Hotel (Cocoanut Grove) Bob Hope
Academy Awards, USA 1939 1939 23 February 1939 Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA  
Academy Awards, USA 1938 1938 10 March 1938 Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA Bob Burns
Academy Awards, USA 1937 1937 4 March 1937 Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA George Jessel
Academy Awards, USA 1936 1936 5 March 1936 Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA Frank Capra
Academy Awards, USA 1935 1935 27 February 1935 Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA Irvin S. Cobb
Academy Awards, USA 1934 1934 16 March 1934 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA Will Rogers
Academy Awards, USA 1932 1932 18 November 1932 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA Lionel Barrymore, Conrad Nagel
Academy Awards, USA 1931 1931 10 November 1931 Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA Lawrence Grant
Academy Awards, USA 1930 - 2 1930 5 November 1930 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA Conrad Nagel
Academy Awards, USA 1930 1930 3 April 1930 Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA William C. deMille
Academy Awards, USA 1929 1929 19 May 1929 The Hollywood Roosevelt Hotel, Hollywood, California, USA Douglas Fairbanks
