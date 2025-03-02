|Academy Awards, USA 2025
|2025
|2 March 2025
|
|
Conan O'Brien
|Academy Awards, USA 2024
|2024
|10 March 2024
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jimmy Kimmel
|Academy Awards, USA 2023
|2023
|13 March 2023
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jimmy Kimmel
|Academy Awards, USA 2022
|2022
|27 March 2022
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Regina Hall, Wanda Sykes, Amy Beth Schumer
|Academy Awards, USA 2021
|2021
|25 April 2021
|Union Station, Los Angeles, California, USA
|
|Academy Awards, USA 2020
|2020
|9 February 2020
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
|Academy Awards, USA 2019
|2019
|24 February 2019
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
|Academy Awards, USA 2018
|2018
|4 March 2018
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jimmy Kimmel
|Academy Awards, USA 2017
|2017
|26 February 2017
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jimmy Kimmel
|Academy Awards, USA 2016
|2016
|28 February 2016
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Chris Rock
|Academy Awards, USA 2015
|2015
|22 February 2015
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Neil Patrick Harris
|Academy Awards, USA 2014
|2014
|2 March 2014
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Ellen DeGeneres
|Academy Awards, USA 2013
|2013
|24 February 2013
|Dolby Theatre, Hollywood, California, USA
|
Seth MacFarlane
|Academy Awards, USA 2012
|2012
|26 February 2012
|Hollywood and Highland Center, Hollywood, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 2011
|2011
|27 February 2011
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Anne Hathaway,
|Academy Awards, USA 2010
|2010
|7 March 2010
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Alec Baldwin, Steve Martin
|Academy Awards, USA 2009
|2009
|22 February 2009
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
|Academy Awards, USA 2008
|2008
|24 February 2008
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jon Stewart
|Academy Awards, USA 2007
|2007
|25 February 2007
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Ellen DeGeneres
|Academy Awards, USA 2006
|2006
|5 March 2006
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jon Stewart
|Academy Awards, USA 2005
|2005
|27 February 2005
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Chris Rock
|Academy Awards, USA 2004
|2004
|29 February 2004
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 2003
|2003
|23 March 2003
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Steve Martin
|Academy Awards, USA 2002
|2002
|24 March 2002
|Kodak Theatre, Hollywood, California, USA
|
Whoopi Goldberg
|Academy Awards, USA 2001
|2001
|25 March 2001
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Steve Martin
|Academy Awards, USA 2000
|2000
|26 March 2000
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1999
|1999
|21 March 1999
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Whoopi Goldberg
|Academy Awards, USA 1998
|1998
|23 March 1998
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1997
|1997
|24 March 1997
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1996
|1996
|25 March 1996
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Whoopi Goldberg
|Academy Awards, USA 1995
|1995
|27 March 1995
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
David Letterman
|Academy Awards, USA 1994
|1994
|21 March 1994
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Whoopi Goldberg
|Academy Awards, USA 1993
|1993
|29 March 1993
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1992
|1992
|30 March 1992
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1991
|1991
|25 March 1991
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1990
|1990
|26 March 1990
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Billy Crystal
|Academy Awards, USA 1989
|1989
|29 March 1989
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
|Academy Awards, USA 1988
|1988
|11 April 1988
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Chevy Chase
|Academy Awards, USA 1987
|1987
|30 March 1987
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Goldie Hawn, Chevy Chase, Paul Hogan
|Academy Awards, USA 1986
|1986
|24 March 1986
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Robin Williams, Jane Fonda, Alan Alda
|Academy Awards, USA 1985
|1985
|25 March 1985
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Jack Lemmon
|Academy Awards, USA 1984
|1984
|9 April 1984
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Johnny Carson
|Academy Awards, USA 1983
|1983
|11 April 1983
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau
|Academy Awards, USA 1982
|1982
|29 March 1982
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Johnny Carson
|Academy Awards, USA 1981
|1981
|31 March 1981
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Johnny Carson
|Academy Awards, USA 1980
|1980
|14 April 1980
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Johnny Carson
|Academy Awards, USA 1979
|1979
|9 April 1979
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Johnny Carson
|Academy Awards, USA 1978
|1978
|3 April 1978
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1977
|1977
|28 March 1977
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor
|Academy Awards, USA 1976
|1976
|29 March 1976
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, George Segal, Robert Shaw
|Academy Awards, USA 1975
|1975
|8 April 1975
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Sammy Davis Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra
|Academy Awards, USA 1974
|1974
|2 April 1974
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross
|Academy Awards, USA 1973
|1973
|27 March 1973
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson
|Academy Awards, USA 1972
|1972
|10 April 1972
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis Jr., Jack Lemmon
|Academy Awards, USA 1971
|1971
|15 April 1971
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
|Academy Awards, USA 1970
|1970
|7 April 1970
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
|Academy Awards, USA 1969
|1969
|14 April 1969
|Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California, USA
|
|Academy Awards, USA 1968
|1968
|10 April 1968
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1967
|1967
|10 April 1967
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1966
|1966
|18 April 1966
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1965
|1965
|5 April 1965
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1964
|1964
|13 April 1964
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Jack Lemmon
|Academy Awards, USA 1963
|1963
|8 April 1963
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Frank Sinatra
|Academy Awards, USA 1962
|1962
|9 April 1962
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1961
|1961
|17 April 1961
|Santa Monica Civic Auditorium, Santa Monica, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1960
|1960
|4 April 1960
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1959
|1959
|6 April 1959
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Bob Hope, David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis
|Academy Awards, USA 1958
|1958
|26 March 1958
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Russell, Donald Duck
|Academy Awards, USA 1957
|1957
|27 March 1957
|Pantages Theatre / NBC Century Theatre
|
Jerry Lewis, Celeste Holm
|Academy Awards, USA 1956
|1956
|21 March 1956
|Pantages Theatre / NBC Century Theatre
|
Jerry Lewis, Claudette Colbert, Joseph L. Mankiewicz
|Academy Awards, USA 1955
|1955
|30 March 1955
|Pantages Theatre / NBC Century Theatre
|
Bob Hope, Thelma Ritter
|Academy Awards, USA 1954
|1954
|25 March 1954
|Pantages Theatre / NBC Century Theatre
|
Donald O'Connor, Fredric March
|Academy Awards, USA 1953
|1953
|19 March 1953
|Pantages Theatre / NBC International Theatre
|
Bob Hope, Conrad Nagel
|Academy Awards, USA 1952
|1952
|20 March 1952
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Danny Kaye
|Academy Awards, USA 1951
|1951
|29 March 1951
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Fred Astaire
|Academy Awards, USA 1950
|1950
|23 March 1950
|Pantages Theatre, Hollywood, California, USA
|
Paul Douglas
|Academy Awards, USA 1949
|1949
|24 March 1949
|The Academy Theater
|
Robert Montgomery
|Academy Awards, USA 1948
|1948
|20 March 1948
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Agnes Moorehead, Dick Powell
|Academy Awards, USA 1947
|1947
|13 March 1947
|Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA
|
Jack Benny
|Academy Awards, USA 1946
|1946
|7 March 1946
|Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California, USA
|
Bob Hope, James Stewart
|Academy Awards, USA 1945
|1945
|15 March 1945
|Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California, USA
|
Bob Hope, John Cromwell
|Academy Awards, USA 1944
|1944
|2 March 1944
|Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California, USA
|
Jack Benny
|Academy Awards, USA 1943
|1943
|4 March 1943
|Ambassador Hotel (Cocoanut Grove)
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1942
|1942
|26 February 1942
|Biltmore Hotel (Biltmore Bowl)
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1941
|1941
|27 February 1941
|Biltmore Hotel (Biltmore Bowl)
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1940
|1940
|29 February 1940
|Ambassador Hotel (Cocoanut Grove)
|
Bob Hope
|Academy Awards, USA 1939
|1939
|23 February 1939
|Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA
|
|Academy Awards, USA 1938
|1938
|10 March 1938
|Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Bob Burns
|Academy Awards, USA 1937
|1937
|4 March 1937
|Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA
|
George Jessel
|Academy Awards, USA 1936
|1936
|5 March 1936
|Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Frank Capra
|Academy Awards, USA 1935
|1935
|27 February 1935
|Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Irvin S. Cobb
|Academy Awards, USA 1934
|1934
|16 March 1934
|Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Will Rogers
|Academy Awards, USA 1932
|1932
|18 November 1932
|Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Lionel Barrymore, Conrad Nagel
|Academy Awards, USA 1931
|1931
|10 November 1931
|Biltmore Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Lawrence Grant
|Academy Awards, USA 1930 - 2
|1930
|5 November 1930
|Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
|
Conrad Nagel
|Academy Awards, USA 1930
|1930
|3 April 1930
|Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
|
William C. deMille
|Academy Awards, USA 1929
|1929
|19 May 1929
|The Hollywood Roosevelt Hotel, Hollywood, California, USA
|
Douglas Fairbanks