Kinoafisha Film festivals Academy Awards, USA Events Academy Awards, USA 1930

All nominated films "Academy Awards, USA" in 1930

Site Ambassador Hotel, Los Angeles, California, USA
Date 3 April 1930
Oscar / Best Motion Picture of the Year
The Broadway Melody 5.6
The Broadway Melody
Winner
All nominees
In Old Arizona In Old Arizona
No official nominees had been announced this year.
Alibi Alibi
No official nominees had been announced this year.
The Patriot The Patriot
No official nominees had been announced this year.
The Hollywood Revue of 1929 The Hollywood Revue of 1929
No official nominees had been announced this year.
Oscar / Best Performance by an Actor in a Leading Role
Warner Baxter
Warner Baxter
In Old Arizona
Winner
All nominees
Paul Mooney
The Valiant No official nominees had been announced this year.
George Bancroft
George Bancroft
Thunderbolt No official nominees had been announced this year.
Lewis Stone
The Patriot No official nominees had been announced this year.
Chester Morris
Alibi No official nominees had been announced this year.
Oscar / Best Performance by an Actress in a Leading Role
Mary Pickford
Mary Pickford
Coquette
Winner
All nominees
Ruth Chatterton
Madame X No official nominees had been announced this year.
Jeanne Eagels
The Letter Posthumously. No official nominees had been announced this year.
Bessi Lav
The Broadway Melody No official nominees had been announced this year.
Betty Compson
The Barker No official nominees had been announced this year.
Corinne Griffith
The Divine Lady No official nominees had been announced this year.
Oscar / Best Achievement in Directing
Frank Lloyd
Frank Lloyd
The Divine Lady
Winner
All nominees
Lionel Barrymore
Madame X No official nominees had been announced this year.
Frank Lloyd
Frank Lloyd
Weary River No official nominees had been announced this year.
Garri Beamon
The Broadway Melody No official nominees had been announced this year.
Irving Cummings
In Old Arizona No official nominees had been announced this year.
Frank Lloyd
Frank Lloyd
Drag No official nominees had been announced this year.
Ernst Lubitsch
The Patriot No official nominees had been announced this year.
Oscar / Best Achievement in Cinematography
White Shadows in the South Seas White Shadows in the South Seas
Clyde De Vinna
Winner
All nominees
In Old Arizona In Old Arizona
Arthur Edeson No official nominees had been announced this year.
Street Angel Street Angel
Ernest Palmer No official nominees had been announced this year.
The Divine Lady The Divine Lady
John F. Seitz No official nominees had been announced this year.
4 Devils 4 Devils
Ernest Palmer No official nominees had been announced this year.
Our Dancing Daughters Our Dancing Daughters
George Barnes No official nominees had been announced this year.
Oscar / Best Achievement in Production Design
The Bridge of San Luis Rey The Bridge of San Luis Rey
Cedric Gibbons
Winner
All nominees
The Patriot The Patriot
Hans Dreier No official nominees had been announced this year.
Alibi Alibi
William Cameron Menzies No official nominees had been announced this year.
Street Angel Street Angel
Harry Oliver No official nominees had been announced this year.
Dynamite Dynamite
Mitchell Leisen No official nominees had been announced this year.
The Awakening The Awakening
William Cameron Menzies No official nominees had been announced this year.
Oscar / Best Adapted Screenplay
The Patriot The Patriot
Hanns Kräly
Winner
All nominees
The Leatherneck The Leatherneck
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
The Cop The Cop
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
Skyscraper Skyscraper
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
The Valiant The Valiant
Tom Barry No official nominees had been announced this year.
In Old Arizona In Old Arizona
Tom Barry No official nominees had been announced this year.
Wonder of Women Wonder of Women
Bess Meredyth No official nominees had been announced this year.
A Woman of Affairs A Woman of Affairs
Bess Meredyth No official nominees had been announced this year.
Our Dancing Daughters Our Dancing Daughters
Josephine Lovett No official nominees had been announced this year.
Sal of Singapore Sal of Singapore
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
The Last of Mrs. Cheyney The Last of Mrs. Cheyney
Hanns Kräly No official nominees had been announced this year.
