Cast
Anastasiya Shevelyova
Olga
Cast and Crew
Director
Konstantin Lopushanskiy
Writer
Pavel Finn, Konstantin Lopushanskiy
Film details
Country
Russia / Finland / Belarus
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2013
World premiere
10 February 2013
Release date
|10 February 2013
|Russia
| Кино без границ
|16+
|3 October 2013
|Belarus
|
|
|3 October 2013
|Kazakhstan
|
|
|3 October 2013
|Ukraine
|
|
Budget
€1,800,000
Worldwide Gross
$25,209
Production
Proline Film, Lenfilm Studio, Belarusfilm
Also known as
Rol, Роль, Rola, Rollen, Rooli, The Role