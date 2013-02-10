Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Role
5.8
The Role - Trailer
Kinoafisha Films The Role
5.8

The Role

, 2013
Rol
Russia, Finland, Belarus / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Role
5.8
The Role - Trailer
The Role  Trailer

Cast

Maksim Sukhanov
Maksim Sukhanov
Nikolai Yevlakhov
Leonid Mozgovoy
Leonid Mozgovoy
Uhov
Anastasiya Shevelyova
Olga
Maria Järvenhelmi
Amalia
Dmitriy Sutyrin
Dmitriy Sutyrin
Aleksey Spiridonov
Yury Itskov
Yury Itskov
Odintsov
Natalya Parashkina
Natalya Parashkina
Vasiliy Reutov
The Officer from the Train
Anna Geller
Spiridonov's Wife
Erik Keniya
Erik Keniya
Director Konstantin Lopushanskiy
Writer Pavel Finn, Konstantin Lopushanskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Finland / Belarus
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2013
World premiere 10 February 2013
Release date
10 February 2013 Russia Кино без границ 16+
3 October 2013 Belarus
3 October 2013 Kazakhstan
3 October 2013 Ukraine
Budget €1,800,000
Worldwide Gross $25,209
Production Proline Film, Lenfilm Studio, Belarusfilm
Also known as
Rol, Роль, Rola, Rollen, Rooli, The Role

Film rating

5.8
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
The Role - Trailer
The Role Trailer
The Role - Trailer
The Role Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Role

Skvoz chyornoe steklo
Skvoz chyornoe steklo Drama
2018, Russia
6.0
A Visitor to a Museum
A Visitor to a Museum Drama, Sci-Fi
1989, USSR / Germany / Switzerland
7.0
The Ugly Swans
The Ugly Swans Drama, Thriller
2006, Russia / France
6.0
Dead Man's Letters
Dead Man's Letters Drama, Sci-Fi
1986, USSR
7.0
The Postman's White Nights
The Postman's White Nights Drama
2014, Russia
7.0
Angels of Revolution
Angels of Revolution Drama
2014, Russia
5.0
In the Fog
In the Fog Drama, History, War
2012, Russia / Germany / Netherlands / Latvia / Belarus
6.0
My Joy
My Joy Drama
2010, Germany / Netherlands / Ukraine
5.0
Skazka pro temnotu
Skazka pro temnotu Drama
2009, Russia
6.0
Playing the Victim
Playing the Victim Comedy
2006, Russia
6.0
The Sun
The Sun Drama
2005, Russia
6.0
Russian Symphony
Russian Symphony Comedy
1994, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more