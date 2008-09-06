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Больше, чем игра
More Than a Game
Больше, чем игра, 2009
2009 / США
Трейлер
8.4
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Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
документальный
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о выходе в прокат
8.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
6 сентября 2008
Режиссер
Кристофер Белман
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про спорт
2 постера
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