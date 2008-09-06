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More Than a Game

Больше, чем игра, 2009

2009 / США
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 6 сентября 2008
Режиссер
Кристофер Белман
Все актеры и съемочная группа
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