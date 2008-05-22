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Обожание
Adoration
Обожание, 2008
2008 / Канада
6.3
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12
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
драма
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6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
22 мая 2008
Режиссер
Атом Эгоян
В ролях
Кеннет Уэлш
Девон Бостик
Аарон Пул
Кэйти Болэнд
Ноум Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
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