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Обожание, 2008

2008 / Канада
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 22 мая 2008
Режиссер
Атом Эгоян
Атом Эгоян
В ролях
Кеннет Уэлш
Девон Бостик
Девон Бостик
Аарон Пул
Аарон Пул
Кэйти Болэнд
Ноум Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
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