Кинофестиваль Кинотавр 2005

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2005 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Бедные родственники 6.1
Бедные родственники Bednye rodstvenniki
Павел Лунгин
Победитель
Все номинанты
6.6
Куктау Kuktau
Ильдар Ягафаров
Remote Access Udalyonnyy dostup
Светлана Проскурина
Заказ 6.2
Заказ Zakaz
Вера Глаголева
Парниковый эффект 6.3
Парниковый эффект Parnikovyy effekt
Валерий Ахадов
Бой с тенью 6.7
Бой с тенью Boy s tenyu
Алексей Сидоров
Жмурки 7.2
Жмурки Zhmurki
Алексей Балабанов
Статский советник 7.4
Статский советник Statskiy sovetnik
Филипп Янковский
The Rascal Pakostnik
Tanya Detkina
Мама, не горюй 2 5.8
Мама, не горюй 2 Mama ne goryuy 2
Сергей Сельянов, Maria Ushakova
Ночной продавец 6.9
Ночной продавец Nochnoy prodavets
Валерий Рожнов
Первые на луне 6.9
Первые на луне Pervye na Lune
Алексей Федорченко
Четыре 6.2
Четыре Four
Илья Хржановский
Ya tebya obozhayu... Ya tebya obozhayu...
Хусейн Эркенов
Требуется няня 5.4
Требуется няня Trebuyetsya nyanya
Лариса Садилова
Ловитор 6.2
Ловитор Lovitor
Фархот Абдуллаев
Лучший сценарий
Бедные родственники 6.1
Бедные родственники Bednye rodstvenniki
Геннадий Островский 
Победитель
Специальный приз жюри
Четыре 6.2
Четыре Four
Илья Хржановский
Победитель
Лучший дебют
Первые на луне 6.9
Первые на луне Pervye na Lune
Алексей Федорченко
Победитель
Лучший актер
Статский советник 7.4
Статский советник Statskiy sovetnik
Никита Михалков Tied with Konstantin Khabenskiy for Bednye rodstvenniki (2005).
Победитель
Бедные родственники 6.1
Бедные родственники Bednye rodstvenniki
Константин Хабенский Tied with Nikita Mikhalkov for Statskiy sovetnik (2005).
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Первые на луне 6.9
Первые на луне Pervye na Lune
Алексей Федорченко
Победитель
Лучшая музыка
Remote Access Udalyonnyy dostup
Andrey Sigle
Победитель
Особое упоминание
Жмурки 7.2
Жмурки Zhmurki
Дмитрий Дюжев
Победитель
Бедные родственники 6.1
Бедные родственники Bednye rodstvenniki
Эстер Горентен
Победитель
Требуется няня 5.4
Требуется няня Trebuyetsya nyanya
Ира Шипова
Победитель
