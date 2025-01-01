Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Кинофестиваль Кинотавр
События
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2005 году
Место проведения
Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
6.1
Бедные родственники
Bednye rodstvenniki
Павел Лунгин
Победитель
Все номинанты
6.6
Куктау
Kuktau
Ильдар Ягафаров
Remote Access
Udalyonnyy dostup
Светлана Проскурина
6.2
Заказ
Zakaz
Вера Глаголева
6.3
Парниковый эффект
Parnikovyy effekt
Валерий Ахадов
6.7
Бой с тенью
Boy s tenyu
Алексей Сидоров
7.2
Жмурки
Zhmurki
Алексей Балабанов
Смотреть трейлер
7.4
Статский советник
Statskiy sovetnik
Филипп Янковский
The Rascal
Pakostnik
Tanya Detkina
5.8
Мама, не горюй 2
Mama ne goryuy 2
Сергей Сельянов, Maria Ushakova
6.9
Ночной продавец
Nochnoy prodavets
Валерий Рожнов
6.9
Первые на луне
Pervye na Lune
Алексей Федорченко
6.2
Четыре
Four
Илья Хржановский
Ya tebya obozhayu...
Ya tebya obozhayu...
Хусейн Эркенов
5.4
Требуется няня
Trebuyetsya nyanya
Лариса Садилова
6.2
Ловитор
Lovitor
Фархот Абдуллаев
Показать всех номинантов
Лучший сценарий
6.1
Бедные родственники
Bednye rodstvenniki
Геннадий Островский
Победитель
Специальный приз жюри
6.2
Четыре
Four
Илья Хржановский
Победитель
Лучший дебют
6.9
Первые на луне
Pervye na Lune
Алексей Федорченко
Победитель
Лучший актер
7.4
Статский советник
Statskiy sovetnik
Никита Михалков
Tied with Konstantin Khabenskiy for Bednye rodstvenniki (2005).
Победитель
6.1
Бедные родственники
Bednye rodstvenniki
Константин Хабенский
Tied with Nikita Mikhalkov for Statskiy sovetnik (2005).
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
6.9
Первые на луне
Pervye na Lune
Алексей Федорченко
Победитель
Лучшая музыка
Remote Access
Udalyonnyy dostup
Andrey Sigle
Победитель
Особое упоминание
7.2
Жмурки
Zhmurki
Дмитрий Дюжев
Победитель
Смотреть трейлер
6.1
Бедные родственники
Bednye rodstvenniki
Эстер Горентен
Победитель
5.4
Требуется няня
Trebuyetsya nyanya
Ира Шипова
Победитель
Год проведения
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Кинофестиваль Кинотавр 2020
Кинотавр 2019
Кинотавр 2018
Кинотавр 2017
Кинотавр 2016
Показать все
Кинотавр 2015
Кинотавр 2014
Кинотавр 2013
Кинотавр 2012
Кинотавр 2011
Кинотавр 2010
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Кинофестиваль Кинотавр 1990
Номинации
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Кинотавр. Дебют
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Кинотавр. Короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Показать все
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Лучший оператор
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр» / Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Приз Президентского совета фестиваля
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Лучшая музыка
Диплом
Лучшая режиссура
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Лучший актер
Лучший дебют
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучший сценарий
Премия ФИПРЕССИ / Международный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Национальный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Гран-при фестиваля / Главный приз фестиваля
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Гран-при (Второй приз)
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667