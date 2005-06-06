Заказ, 2005

Анна любила своего мужа, но он ушел от нее. Началась депрессия, и молодая женщина стала думать о самоубийстве. Однажды она становится свидетельницей несчастного случая. Новый знакомый Олег успокаивает ее, но ей кажется, что он имеет какое-то отношение к этому происшествию. Предположение перерастает в уверенность, когда Анна вновь становится свидетельницей убийства, и снова рядом оказывается Олег. Думая о том, что он - киллер, Анна выслеживает его, приходит к нему домой и заказывает собственное убийство...