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Заказ, 2005

2005 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Анна любила своего мужа, но он ушел от нее. Началась депрессия, и молодая женщина стала думать о самоубийстве. Однажды она становится свидетельницей несчастного случая. Новый знакомый Олег успокаивает ее, но ей кажется, что он имеет какое-то отношение к этому происшествию. Предположение перерастает в уверенность, когда Анна вновь становится свидетельницей убийства, и снова рядом оказывается Олег. Думая о том, что он - киллер, Анна выслеживает его, приходит к нему домой и заказывает собственное убийство...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 6 июня 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Возраст 18+
Режиссер
Вера Глаголева
Вера Глаголева
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Олег Царев
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
wer 2 апреля 2015, 12:51
Там песенка очень хорошая в конце звучит!!!!!!!!!!!!!!😂
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