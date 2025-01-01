Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2004 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Водитель для Веры 7.1
Водитель для Веры Voditel dlya Very
Павел Чухрай
Победитель
Все номинанты
Шиzа 4.8
Шиzа Shiza
Гука Омарова
Красное небо. Черный снег 5.9
Красное небо. Черный снег Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
Валерий Огородников
Smert Tairova Smert Tairova
Борис Бланк
Слова и музыка 4.1
Слова и музыка Slova i muzyka
Иван Соловов
Wisewoman's Recipe Retsept kolduni
Татьяна Воронецкая
О любви 6.3
О любви O lyubvi
Сергей Соловьев
Dolgoe proshchanie Dolgoe proshchanie
Сергей Урсуляк
Игры мотыльков 6.6
Игры мотыльков Igry motylkov
Андрей Прошкин
Кожа саламандры 5.9
Кожа саламандры Kozha salamandry
Алексей Рудаков
Я люблю тебя 6.4
Я люблю тебя You I love
Дмитрий Троицкий, Ольга Столповская
72 метра
72 метра 72 metra
Владимир Хотиненко
Chernyy myach Chernyy myach
Хусейн Эркенов
Мой сводный брат Франкенштейн 6.7
Мой сводный брат Франкенштейн Moy svodnyy brat Frankenshteyn
Валерий Тодоровский
Ночь светла 6.8
Ночь светла Noch svetla
Роман Балаян
Лучший сценарий
Водитель для Веры 7.1
Водитель для Веры Voditel dlya Very
Павел Чухрай
Победитель
Специальный приз жюри
Водитель для Веры 7.1
Водитель для Веры Voditel dlya Very
Павел Чухрай For the direction.
Победитель
Лучшая актриса
Dolgoe proshchanie Dolgoe proshchanie
Полина Агуреева
Победитель
Лучший актер
О любви 6.3
О любви O lyubvi
Александр Абдулов
Победитель
