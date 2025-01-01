Меню
Название мероприятия Год Дата проведения
Кинофестиваль Кинотавр 2021 2021
Кинофестиваль Кинотавр 2020 2020
Кинотавр 2019 2019 9 июня 2019 - 16 июня 2019
Кинотавр 2018 2018 2 июня 2018 - 10 июня 2018
Кинотавр 2017 2017 7 июня 2017 - 14 июня 2017
Кинотавр 2016 2016 6 июня 2016 - 13 июня 2016
Кинотавр 2015 2015 7 июня 2015 - 14 июня 2015
Кинотавр 2014 2014 1 июня 2014 - 8 июня 2014
Кинотавр 2013 2013 2 июня 2013 - 9 июня 2013
Кинотавр 2012 2012 3 июня 2012 - 10 июня 2012
Кинотавр 2011 2011 4 июня 2011 - 11 июня 2011
Кинотавр 2010 2010 6 июня 2010 - 13 июня 2010
Кинофестиваль Кинотавр 2009 2009
Кинофестиваль Кинотавр 2008 2008
Кинофестиваль Кинотавр 2007 2007
Кинофестиваль Кинотавр 2006 2006
Кинофестиваль Кинотавр 2005 2005
Кинофестиваль Кинотавр 2004 2004
Кинофестиваль Кинотавр 2003 2003
Кинофестиваль Кинотавр 2002 2002
Кинофестиваль Кинотавр 2001 2001
Кинофестиваль Кинотавр 2000 2000
Кинофестиваль Кинотавр 1999 1999
Кинофестиваль Кинотавр 1998 1998
Кинофестиваль Кинотавр 1997 1997
Кинофестиваль Кинотавр 1996 1996
Кинофестиваль Кинотавр 1995 1995
Кинофестиваль Кинотавр 1994 1994
Кинофестиваль Кинотавр 1993 1993
Кинофестиваль Кинотавр 1992 1992
Кинофестиваль Кинотавр 1991 1991
Кинофестиваль Кинотавр 1990 1990
