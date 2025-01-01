Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2020 году
Место проведения
Россия
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Все номинанты
Plokhaya doch
Plokhaya doch
Svetlana Sigalaeva
Показать всех номинантов
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
6.6
Пугало
Pugalo
Дмитрий Давыдов
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Хандра
Khandra
Алексей Камынин
Смотреть трейлер
5.4
Глубже!
Glubzhe!
Михаил Сегал
Смотреть трейлер
6.7
Китобой
Kitoboy
Филипп Юрьев
Смотреть трейлер
6.3
Конференция
Konferentsiya
Иван И. Твердовский
Смотреть трейлер
4.6
Город уснул
Gorod usnul
Мария Игнатенко
7.6
Доктор Лиза
Doktor Liza
Оксана Карас
Смотреть трейлер
5.7
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Kto-nibud videl moyu devchonku?
Ангелина Никонова
Смотреть трейлер
7.0
Человек из Подольска
Chelovek iz Podolska
Семен Серзин
Смотреть трейлер
6.7
Скажи ей
Skazhi ey
Александр Молочников
Смотреть трейлер
5.8
Маша
Masha
Анастасия Пальчикова
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Лучший сценарий
6.3
Конференция
Konferentsiya
Иван И. Твердовский
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
6.6
Пугало
Pugalo
Валентина Романова-Чыскыырай
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебют / Полнометражный фильм
5.8
Маша
Masha
Анастасия Пальчикова
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
6.7
Китобой
Kitoboy
Владимир Онохов
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
6.6
Пугало
Pugalo
Дмитрий Давыдов
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Sulphur
Sulphur
Лана Влади
Победитель
Лучшая режиссура
6.7
Китобой
Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Смотреть трейлер
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
6.7
Китобой
Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий
7.6
Доктор Лиза
Doktor Liza
Irina Borisova, Джаник Файзиев, Rafael Minasbekyan, Тимур Вайнштейн, Aleksandr Bondarev, Maria Ionova
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный диплом жюри
5.4
Глубже!
Glubzhe!
Михаил Сегал
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотавр. Короткометражный фильм
Sulphur
Sulphur
Лана Влади
Победитель
Все номинанты
The End of War
Konets voyny
Сергей Рамз
It Seemed
Pokazalos
Байбулат Батуллин
One Mango, Please
One Mango, Please
Надежда Михалкова
Показать всех номинантов
