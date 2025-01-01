Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 2020

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2020 году

Место проведения Россия
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Все номинанты
Plokhaya doch Plokhaya doch
Svetlana Sigalaeva
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Пугало 6.6
Пугало Pugalo
Дмитрий Давыдов
Победитель
Победитель
Все номинанты
Хандра 6.4
Хандра Khandra
Алексей Камынин

Глубже! 5.4
Глубже! Glubzhe!
Михаил Сегал

Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Филипп Юрьев

Конференция 6.3
Конференция Konferentsiya
Иван И. Твердовский

Город уснул 4.6
Город уснул Gorod usnul
Мария Игнатенко
Доктор Лиза 7.6
Доктор Лиза Doktor Liza
Оксана Карас

Кто-нибудь видел мою девчонку? 5.7
Кто-нибудь видел мою девчонку? Kto-nibud videl moyu devchonku?
Ангелина Никонова

Человек из Подольска 7.0
Человек из Подольска Chelovek iz Podolska
Семен Серзин

Скажи ей 6.7
Скажи ей Skazhi ey
Александр Молочников

Маша 5.8
Маша Masha
Анастасия Пальчикова

Лучший сценарий
Конференция 6.3
Конференция Konferentsiya
Иван И. Твердовский
Победитель
Победитель
Лучшая актриса
Пугало 6.6
Пугало Pugalo
Валентина Романова-Чыскыырай
Победитель
Победитель
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Маша 5.8
Маша Masha
Анастасия Пальчикова
Победитель
Победитель
Лучший актер
Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Владимир Онохов
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Пугало 6.6
Пугало Pugalo
Дмитрий Давыдов
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Sulphur Sulphur
Лана Влади
Победитель
Лучшая режиссура
Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Победитель
Приз зрительских симпатий
Доктор Лиза 7.6
Доктор Лиза Doktor Liza
Irina Borisova, Джаник Файзиев, Rafael Minasbekyan, Тимур Вайнштейн, Aleksandr Bondarev, Maria Ionova
Победитель
Победитель
Специальный диплом жюри
Глубже! 5.4
Глубже! Glubzhe!
Михаил Сегал
Победитель
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Sulphur Sulphur
Лана Влади
Победитель
Все номинанты
The End of War Konets voyny
Сергей Рамз
It Seemed Pokazalos
Байбулат Батуллин
One Mango, Please One Mango, Please
Надежда Михалкова
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

