Страна Россия

Продолжительность 1 час 15 минут

Год выпуска 2005

Премьера в мире 25 сентября 2005

Бюджет $1 000 000

Производство Кинокомпания Страна, Свердловская киностудия

Другие названия

Pervye na Lune, First on the Moon, Az első emberek a Holdon, De första på månen, Ensimmäinen kuunkävijä, Esimesena Kuul, Pierwsi na Księżycu, Pirmie uz Mēness, Primi sulla Luna, Первые на Луне, Първите на Луната, 捷足先登三十年