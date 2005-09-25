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Постер фильма Первые на луне
Постер фильма Первые на луне
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Первые на луне

Первые на луне

Pervye na Lune 18+
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О фильме

В ходе своего расследования группа журналистов-энтузиастов раскапывает сенсацию: оказывается, что накануне Второй мировой войны советские ученые в обстановке строжайшей секретности запустили космический корабль с человеком на борту для полета на Луну, и первыми на поверхность естественного спутника Земли ступили вовсе не американцы.

  • Картина стала дебютом режиссера-документалиста Алексея Федорченко в игровом кино. Сценарий Александра Гоноровского и Рамиля Ямалеева “Первые на Луне” Федорченко нашел случайно в интернете.
  • Несмотря на то, что география картины охватывает Россию, Украину, Малайзию, Полинезию и Чили, большая часть сцена была снята в Екатеринбурге.
  • На Международном кинофестивале в Венеции 2005 картина получила приз “Венецианские горизонты” за лучший документальный фильм, хотя, несомненно, лента является псевдодокументальной. Также “Первые на Луне” получили награду “За лучший дебют” и приз гильдии киноведов и кинокритиков на “Кинотавре” 2005.
  • Сцены с тренировками космонавтов снимались в институте авиации в Челябинске. Здесь до сих пор сохранилась подлинная техника из Звездного городка, на которой тренировался Юрий Гагарин. Актеры работали без помощи дублеров и сами крутились в центрифуге.

Можно долго спорить, были американцы на Луне или нет, но есть факты, которые убедительно доказывают: советским ученым удалось запустить первый летательный аппарат в космос еще в марте 1938 года! Информация более чем убедительна – и на этот раз русские космонавты опередили американцев...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 25 сентября 2005
Дата выхода
25 сентября 2005 Россия Кино без границ 16+
10 ноября 2005 Беларусь
10 ноября 2005 Казахстан
10 ноября 2005 Украина
Бюджет $1 000 000
Производство Кинокомпания Страна, Свердловская киностудия
Другие названия
Pervye na Lune, First on the Moon, Az első emberek a Holdon, De första på månen, Ensimmäinen kuunkävijä, Esimesena Kuul, Pierwsi na Księżycu, Pirmie uz Mēness, Primi sulla Luna, Первые на Луне, Първите на Луната, 捷足先登三十年
Режиссер
Алексей Федорченко
Алексей Федорченко
В ролях
Алексей Анисимов
Виктория Илюинская
Виктор Котов
Андрей Осипов
Игорь Санников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
R 2 апреля 2015, 12:51
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