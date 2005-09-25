В ходе своего расследования группа журналистов-энтузиастов раскапывает сенсацию: оказывается, что накануне Второй мировой войны советские ученые в обстановке строжайшей секретности запустили космический корабль с человеком на борту для полета на Луну, и первыми на поверхность естественного спутника Земли ступили вовсе не американцы.
Можно долго спорить, были американцы на Луне или нет, но есть факты, которые убедительно доказывают: советским ученым удалось запустить первый летательный аппарат в космос еще в марте 1938 года! Информация более чем убедительна – и на этот раз русские космонавты опередили американцев...
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