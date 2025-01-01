Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 2009

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2009 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Волчок 7.0
Волчок Volchok
Василий Сигарев
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кислород 6.4
Кислород Kislorod
Иван Вырыпаев
Смотреть трейлер
Скоро весна 5.8
Скоро весна Skoro vesna
Вера Сторожева
Смотреть трейлер
Сумасшедшая помощь 6.3
Сумасшедшая помощь Sumasshedshaya pomoshch
Борис Хлебников
Смотреть трейлер
Бубен, барабан 6.8
Бубен, барабан Buben, baraban
Алексей Мизгирев
Я 6.3
Я Ya
Игорь Волошин
Смотреть трейлер
Сынок 6.6
Сынок Synok
Лариса Садилова
Европа - Азия 5.5
Европа - Азия Evropa-Aziya
Иван Дыховичный
Смотреть трейлер
Миннесота 5.8
Миннесота Minnesota
Андрей Прошкин
Смотреть трейлер
Непрощенные 5.9
Непрощенные Neproshchennye
Клим Шипенко
Смотреть трейлер
Похороните меня за плинтусом 7.4
Похороните меня за плинтусом Pokhoronite menya za plintusom
Сергей Снежкин
Смотреть трейлер
Сказка про темноту 6.3
Сказка про темноту Skazka pro temnotu
Николай Хомерики
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Волчок 7.0
Волчок Volchok
Василий Сигарев
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Волчок 7.0
Волчок Volchok
Яна Троянова
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
Сказка про темноту 6.3
Сказка про темноту Skazka pro temnotu
Борис Каморзин
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Волчок 7.0
Волчок Volchok
Василий Сигарев
Победитель
Смотреть трейлер
Кислород 6.4
Кислород Kislorod
Иван Вырыпаев
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая режиссура
Кислород 6.4
Кислород Kislorod
Иван Вырыпаев
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая музыка
Кислород 6.4
Кислород Kislorod
Aidar Gainullin, Oleg Kostrov, Andrey Samsonov, Vitaliy Lapin
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный приз
Лучший оператор
Я 6.3
Я Ya
Dmitriy Yashonkov
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотавр. Короткометражный фильм
Nachalnik Nachalnik
Юрий Быков For talent, entirety, artistic solution and audacity to advert to the universal problems.
Победитель
Все номинанты
Pechatnikoff Alley, 3 Pechatnikoff Alley, 3
Наталия Беляускене, Евгений Васкевич
Surprise Surprise
Елена Бычкова
The Gust of Wind The Gust of Wind
Екатерина Телегина
Улыбка Будды 6.8
Улыбка Будды Ulybka Buddy
Баир Дышенов
Argentina: An Interview with a Dead Drug Dealer Argentina: An Interview with a Dead Drug Dealer
Михаил Марескин
Ochnaya stavka Ochnaya stavka
Igor Khomskiy
Pechatnikoff Alley, 3 Pechatnikoff Alley, 3
Наталия Беляускене, Евгений Васкевич
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
The Gust of Wind The Gust of Wind
Semyon Yakovlev For Cameramen mastership.
Победитель
Ochnaya stavka Ochnaya stavka
Igor Khomskiy For formed directing in the diploma.
Победитель
Улыбка Будды 6.8
Улыбка Будды Ulybka Buddy
Баир Дышенов For clarity and sense of purpose.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше