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Мама, не горюй 2 Мама, не горюй 2
Киноафиша Фильмы Мама, не горюй 2

Мама, не горюй 2, 2005

2005 / Россия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя восемь лет после событий первого фильма в приморском городке N разворачивается предвыборная кампания: на весьма выгодный пост мэра претендует авторитетный бизнесмен по кличке Турист, а его оппонентом становится Прокурор. Первому помогает его верная братва, второму – известные московские пиарщики. Пока кандидатская гонка набирает обороты, из плавания для свидания с женой возвращается Морячок, которому удается круто изменить ход событий в городе.

  • Лента является продолжением фильмов “Мама, не горюй” и “Апрель”.
  • Бюджет картины составил 820 000 долларов.
  • В 2005 году компания Lazy Games выпустила приключенческую компьютерную игру “Мама, не горюй”, разработанную по мотивам фильма. В озвучивании персонажей приняли участие Гоша Куценко, Александр Баширов, Сергей Колтаков, Николай Чиндяйкин, Иван Бортник и Владимир Епифанцев.
  • Если обратить внимание на номер оторванного бампера от джипа в кадре, то можно предположить, что фильм снимали в одном из портовых городов Краснодарского края. В первом фильме “Мама, не горюй” номера на машинах были московские.
  • Соавтор сценария к “Мама, не горюй 2” и автор сценария к “Мама, не горюй” и “Апрелю” Константин Мурзенко исполнил в фильме эпизодическую роль крупье.

В приморском городе N начинаются выборы мэра. Кандидаты – местный криминальный авторитет Турист и городской Прокурор. Жизнь города резко меняется: борьба за власть набирает обороты: в город приезжают московские политтехнологи, изо всех сил работает местное телевидение, задействованы все криминальные группировки, поддержать кандидатов приехали даже звезды шоу-бизнеса. Все идет неплохо, пока на побывку не прибывает Морячок. Жизнь тихого городка становится совершенно непредсказуемой...

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 июля 2005
Премьера в мире 27 июля 2005
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Максим Пежемский
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Андрей Панин
Андрей Панин
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Александр Баширов
Александр Баширов
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
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Мама, не горюй 2 смотреть онлайн

Мама, не горюй 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
al 2 апреля 2015, 12:51
я озадачен форумом. фильм - чистый стёб. очень смешной. в мираже был полный зал, все смеялись всю дорогу. уверен, фильм разойдется на цитаты так же,… Читать дальше…
Мария 2 апреля 2015, 12:51
Ничего себе... ну и отзывы! А мне вот, например, очень понравился фильм! Жанр не мой, но настолько легко снят и актерские работы классные, что для… Читать дальше…
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