Мама, не горюй 2, 2005

Спустя восемь лет после событий первого фильма в приморском городке N разворачивается предвыборная кампания: на весьма выгодный пост мэра претендует авторитетный бизнесмен по кличке Турист, а его оппонентом становится Прокурор. Первому помогает его верная братва, второму – известные московские пиарщики. Пока кандидатская гонка набирает обороты, из плавания для свидания с женой возвращается Морячок, которому удается круто изменить ход событий в городе.
В приморском городе N начинаются выборы мэра. Кандидаты – местный криминальный авторитет Турист и городской Прокурор. Жизнь города резко меняется: борьба за власть набирает обороты: в город приезжают московские политтехнологи, изо всех сил работает местное телевидение, задействованы все криминальные группировки, поддержать кандидатов приехали даже звезды шоу-бизнеса. Все идет неплохо, пока на побывку не прибывает Морячок. Жизнь тихого городка становится совершенно непредсказуемой...