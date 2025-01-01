Меню
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2001 году
Место проведения
Россия
Гран-при (Второй приз)
6.6
Яды, или Всемирная история отравлений
Yady, ili vsemirnaya istoriya otravleniy
Карен Шахназаров
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
7.2
Нежный возраст
Nezhnyy vozrast
Сергей Соловьев
Победитель
Все номинанты
Bremenskie muzykanty
Bremenskie muzykanty
Александр Абдулов
7.6
Приходи на меня посмотреть
Prikhodi na menya posmotret
Михаил Агранович, Олег Янковский
Смотреть трейлер
Tsvetushchiy kholm sredi pustogo polya
Tsvetushchiy kholm sredi pustogo polya
Андрей Эшпай
The Turn of the Century
Konets veka
Константин Лопушанский
6.6
Яды, или Всемирная история отравлений
Yady, ili vsemirnaya istoriya otravleniy
Карен Шахназаров
5.7
Президент и его внучка
Prezident i ego vnuchka
Тигран Кеосаян
5.7
Праздник
Prazdnik
Гарик Сукачев
Severnoe siyanie
Severnoe siyanie
Андрей Разенков
7.1
Даун хаус
Daun Haus
Роман Качанов
7.4
В августе 44-го
V avguste 44-go
Михаил Пташук
Lyubov i drugie koshmary
Lyubov i drugie koshmary
Andrey Nekrasov
7.1
Второстепенные люди
Second Class Citizens
Кира Муратова
6.8
Механическая сюита
Mekhanicheskaya syuita
Дмитрий Месхиев
7.6
Приходи на меня посмотреть
Prikhodi na menya posmotret
Михаил Агранович, Олег Янковский
Смотреть трейлер
Граница. Таежный роман
Granica. Tayozhnyj roman
Александр Митта
101st Kilometer
101-y kilometr
Леонид Марягин
5.9
Дикарка
Dikarka
Юрий Павлов
6.4
Москва
Moskva
Александр Зельдович
Показать всех номинантов
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
7.1
Второстепенные люди
Second Class Citizens
Кира Муратова
Победитель
Специальный приз жюри
7.1
Даун хаус
Daun Haus
Роман Качанов
Победитель
5.7
Президент и его внучка
Prezident i ego vnuchka
Тигран Кеосаян
Победитель
Лучшая актриса
Lyubov i drugie koshmary
Lyubov i drugie koshmary
Olga Konskaya
Победитель
Лучший актер
7.6
Приходи на меня посмотреть
Prikhodi na menya posmotret
Олег Янковский
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
7.2
Нежный возраст
Nezhnyy vozrast
Сергей Соловьев
Победитель
Лучшая музыка
7.2
Нежный возраст
Nezhnyy vozrast
Enri Lolashvili
Победитель
