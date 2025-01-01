Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2001 году

Место проведения Россия
Гран-при (Второй приз)
Яды, или Всемирная история отравлений 6.6
Яды, или Всемирная история отравлений Yady, ili vsemirnaya istoriya otravleniy
Карен Шахназаров
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Нежный возраст 7.2
Нежный возраст Nezhnyy vozrast
Сергей Соловьев
Победитель
Все номинанты
Bremenskie muzykanty Bremenskie muzykanty
Александр Абдулов
Приходи на меня посмотреть 7.6
Приходи на меня посмотреть Prikhodi na menya posmotret
Михаил Агранович, Олег Янковский
Смотреть трейлер
Tsvetushchiy kholm sredi pustogo polya Tsvetushchiy kholm sredi pustogo polya
Андрей Эшпай
The Turn of the Century Konets veka
Константин Лопушанский
Яды, или Всемирная история отравлений 6.6
Яды, или Всемирная история отравлений Yady, ili vsemirnaya istoriya otravleniy
Карен Шахназаров
Президент и его внучка 5.7
Президент и его внучка Prezident i ego vnuchka
Тигран Кеосаян
5.7
Праздник Prazdnik
Гарик Сукачев
Severnoe siyanie Severnoe siyanie
Андрей Разенков
Даун хаус 7.1
Даун хаус Daun Haus
Роман Качанов
В августе 44-го 7.4
В августе 44-го V avguste 44-go
Михаил Пташук
Lyubov i drugie koshmary Lyubov i drugie koshmary
Andrey Nekrasov
Второстепенные люди 7.1
Второстепенные люди Second Class Citizens
Кира Муратова
Механическая сюита 6.8
Механическая сюита Mekhanicheskaya syuita
Дмитрий Месхиев
Приходи на меня посмотреть 7.6
Приходи на меня посмотреть Prikhodi na menya posmotret
Михаил Агранович, Олег Янковский
Смотреть трейлер
Граница. Таежный роман
Граница. Таежный роман Granica. Tayozhnyj roman
Александр Митта
101st Kilometer 101-y kilometr
Леонид Марягин
Дикарка 5.9
Дикарка Dikarka
Юрий Павлов
Москва 6.4
Москва Moskva
Александр Зельдович
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Второстепенные люди 7.1
Второстепенные люди Second Class Citizens
Кира Муратова
Победитель
Специальный приз жюри
Даун хаус 7.1
Даун хаус Daun Haus
Роман Качанов
Победитель
Президент и его внучка 5.7
Президент и его внучка Prezident i ego vnuchka
Тигран Кеосаян
Победитель
Лучшая актриса
Lyubov i drugie koshmary Lyubov i drugie koshmary
Olga Konskaya
Победитель
Лучший актер
Приходи на меня посмотреть 7.6
Приходи на меня посмотреть Prikhodi na menya posmotret
Олег Янковский
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Нежный возраст 7.2
Нежный возраст Nezhnyy vozrast
Сергей Соловьев
Победитель
Лучшая музыка
Нежный возраст 7.2
Нежный возраст Nezhnyy vozrast
Enri Lolashvili
Победитель
