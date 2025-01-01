Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1996 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Кавказский пленник 7.5
Кавказский пленник Kavkazskiy plennik
Сергей Бодров
Победитель
Все номинанты
Line of Life Ligne de vie
Павел Лунгин
Ekhay Ekhay
Георгий Шенгелия
6.7
Возвращение броненосца Vozvrashchenie 'Bronenostsa'
Геннадий Полока
Pribytie poezda Pribytie poezda
Алексей Балабанов, Владимир Хотиненко, Александр Хван, Дмитрий Месхиев
Орел и решка 7.2
Орел и решка Oryol i reshka
Георгий Данелия
Тот, кто нежнее 6.4
Тот, кто нежнее Tot, kto nezhnee
Абай Карпыков
Revizor Revizor
Сергей Газаров
Одинокий игрок 5.9
Одинокий игрок Odinokiy igrok
Владимир Басов мл., Ольга Басова
The Road to the End of the World Doroga na kray zhizni
Рубен Мурадян
Одинокий игрок 5.9
Одинокий игрок Odinokiy igrok
Владимир Басов мл., Ольга Басова
Orpeosis sikvdili Orpeosis sikvdili
Георгий Шенгелая
Принципиальный и жалостливый взгляд 5.8
Принципиальный и жалостливый взгляд Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad
Александр Сухочёв
Pribytie poezda Pribytie poezda
Алексей Балабанов, Владимир Хотиненко, Александр Хван, Дмитрий Месхиев
За что? 7.0
За что? Za co?
Ежи Кавалерович
Черная вуаль 6.2
Черная вуаль Black Veil
Александр Прошкин
The Career of Arturo Ui: New Version Karera Arturo Ui
Борис Бланк
Love Is as Strong as Death Silna, kak smert, lyubov
Andrey Nekrasov
Милый друг давно забытых лет 5.9
Милый друг давно забытых лет Dear Friend of Long Forgotten Years
Самсон Самсонов
Nesut menya koni Nesut menya koni
Владимир Мотыль
Специальный приз жюри
Орел и решка 7.2
Орел и решка Oryol i reshka
Георгий Данелия
Победитель
Лучшая актриса
Принципиальный и жалостливый взгляд 5.8
Принципиальный и жалостливый взгляд Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad
Наталья Коляканова
Победитель
Лучший актер
Кавказский пленник 7.5
Кавказский пленник Kavkazskiy plennik
Олег Меньшиков Tied with Sergey Bodrov for Kavkazskiy plennik (1996).
Победитель
Кавказский пленник 7.5
Кавказский пленник Kavkazskiy plennik
Сергей Бодров мл. Tied with Oleg Menshikov for Kavkazskiy plennik (1996).
Победитель
