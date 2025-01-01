Меню
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1996 году
Место проведения
Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
7.5
Кавказский пленник
Kavkazskiy plennik
Сергей Бодров
Победитель
Все номинанты
Line of Life
Ligne de vie
Павел Лунгин
Ekhay
Ekhay
Георгий Шенгелия
6.7
Возвращение броненосца
Vozvrashchenie 'Bronenostsa'
Геннадий Полока
Pribytie poezda
Pribytie poezda
Алексей Балабанов, Владимир Хотиненко, Александр Хван, Дмитрий Месхиев
7.2
Орел и решка
Oryol i reshka
Георгий Данелия
6.4
Тот, кто нежнее
Tot, kto nezhnee
Абай Карпыков
Revizor
Revizor
Сергей Газаров
5.9
Одинокий игрок
Odinokiy igrok
Владимир Басов мл., Ольга Басова
The Road to the End of the World
Doroga na kray zhizni
Рубен Мурадян
5.9
Одинокий игрок
Odinokiy igrok
Владимир Басов мл., Ольга Басова
Orpeosis sikvdili
Orpeosis sikvdili
Георгий Шенгелая
5.8
Принципиальный и жалостливый взгляд
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad
Александр Сухочёв
Pribytie poezda
Pribytie poezda
Алексей Балабанов, Владимир Хотиненко, Александр Хван, Дмитрий Месхиев
7.0
За что?
Za co?
Ежи Кавалерович
6.2
Черная вуаль
Black Veil
Александр Прошкин
The Career of Arturo Ui: New Version
Karera Arturo Ui
Борис Бланк
Love Is as Strong as Death
Silna, kak smert, lyubov
Andrey Nekrasov
5.9
Милый друг давно забытых лет
Dear Friend of Long Forgotten Years
Самсон Самсонов
Nesut menya koni
Nesut menya koni
Владимир Мотыль
Показать всех номинантов
Специальный приз жюри
7.2
Орел и решка
Oryol i reshka
Георгий Данелия
Победитель
Лучшая актриса
5.8
Принципиальный и жалостливый взгляд
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad
Наталья Коляканова
Победитель
Лучший актер
7.5
Кавказский пленник
Kavkazskiy plennik
Олег Меньшиков
Tied with Sergey Bodrov for Kavkazskiy plennik (1996).
Победитель
7.5
Кавказский пленник
Kavkazskiy plennik
Сергей Бодров мл.
Tied with Oleg Menshikov for Kavkazskiy plennik (1996).
Победитель
