Кинофестиваль Кинотавр 1994
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1994 году
Место проведения
Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
6.6
Ангелочек, сделай радость
Angelochek sdelay radost
Усман Сапаров
Победитель
Все номинанты
Viva Castro!
Viva Castro!
Борис Фрумин
7.1
Замок
Zamok
Алексей Балабанов
Peshawar Waltz
Peshavarskiy vals
Тимур Бекмамбетов, Геннадий Каюмов
Natlisgeba
Natlisgeba
Nodar Managadze
La delegazione
La delegazione
Aleksandr Galin
6.8
Год собаки
God sobaki
Семён Аранович
Katya Ismailova
Podmoskovnye vechera
Валерий Тодоровский
Akt
Akt
Александр Рогожкин
Bezdna, krug sedmoy
Bezdna, krug sedmoy
Владимир Басов мл.
Sekret vinodeliya
Sekret vinodeliya
Андрей Черных
5.7
Лимита
Limita
Денис Евстигнеев
Poslushay, Fellini!
Poslushay, Fellini!
Софья Милькина, Михаил Швейцер
6.9
Увлеченья
Uvlecheniya
Кира Муратова
Odds and Evens
Kosh ba kosh
Бахтиер Худойназаров
Показать всех номинантов
Специальный приз жюри
6.9
Увлеченья
Uvlecheniya
Кира Муратова
Победитель
Natlisgeba
Natlisgeba
Nodar Managadze
Победитель
Лучшая актриса
La delegazione
La delegazione
Инна Чурикова
Победитель
Лучший актер
5.7
Лимита
Limita
Владимир Машков
Tied with Igor Sklyar for God sobaki (1994).
Победитель
6.8
Год собаки
God sobaki
Игорь Скляр
Tied with Vladimir Mashkov for Limita (1995).
Победитель
Год проведения
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Кинофестиваль Кинотавр 2020
Кинотавр 2019
Кинотавр 2018
Кинотавр 2017
Кинотавр 2016
Показать все
Кинотавр 2015
Кинотавр 2014
Кинотавр 2013
Кинотавр 2012
Кинотавр 2011
Кинотавр 2010
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Кинофестиваль Кинотавр 1990
Номинации
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Кинотавр. Дебют
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Кинотавр. Короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Показать все
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Лучший оператор
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр» / Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Приз Президентского совета фестиваля
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Лучшая музыка
Диплом
Лучшая режиссура
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Лучший актер
Лучший дебют
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучший сценарий
Премия ФИПРЕССИ / Международный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Национальный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Гран-при фестиваля / Главный приз фестиваля
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Гран-при (Второй приз)
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
