Кинофестиваль Кинотавр 1994

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1994 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Ангелочек, сделай радость 6.6
Ангелочек, сделай радость Angelochek sdelay radost
Усман Сапаров
Победитель
Все номинанты
Viva Castro! Viva Castro!
Борис Фрумин
Замок 7.1
Замок Zamok
Алексей Балабанов
Peshawar Waltz Peshavarskiy vals
Тимур Бекмамбетов, Геннадий Каюмов
Natlisgeba Natlisgeba
Nodar Managadze
La delegazione La delegazione
Aleksandr Galin
Год собаки 6.8
Год собаки God sobaki
Семён Аранович
Katya Ismailova Podmoskovnye vechera
Валерий Тодоровский
Akt Akt
Александр Рогожкин
Bezdna, krug sedmoy Bezdna, krug sedmoy
Владимир Басов мл.
Sekret vinodeliya Sekret vinodeliya
Андрей Черных
Лимита 5.7
Лимита Limita
Денис Евстигнеев
Poslushay, Fellini! Poslushay, Fellini!
Софья Милькина, Михаил Швейцер
Увлеченья 6.9
Увлеченья Uvlecheniya
Кира Муратова
Odds and Evens Kosh ba kosh
Бахтиер Худойназаров
Специальный приз жюри
Увлеченья 6.9
Увлеченья Uvlecheniya
Кира Муратова
Победитель
Natlisgeba Natlisgeba
Nodar Managadze
Победитель
Лучшая актриса
La delegazione La delegazione
Инна Чурикова
Победитель
Лучший актер
Лимита 5.7
Лимита Limita
Владимир Машков Tied with Igor Sklyar for God sobaki (1994).
Победитель
Год собаки 6.8
Год собаки God sobaki
Игорь Скляр Tied with Vladimir Mashkov for Limita (1995).
Победитель
Год проведения
Номинации

