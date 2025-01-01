Меню
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2000 году
Место проведения
Россия
Гран-при (Второй приз)
7.1
Дневник его жены
Dnevnik ego zheny
Алексей Учитель
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
7.2
Лунный папа
Luna Papa
Бахтиер Худойназаров
Победитель
Все номинанты
Dom dlya bogatykh
Dom dlya bogatykh
Владимир Фокин
7.1
Свадьба
Svadba
Павел Лунгин
7.1
Дневник его жены
Dnevnik ego zheny
Алексей Учитель
6.7
Вместо меня
Vmesto menya
Владимир Басов мл., Ольга Басова
7.8
ДМБ
DMB
Роман Качанов
6.5
Русский бунт
Russkiy bunt
Александр Прошкин
5.9
24 чaса
24 chasa
Александр Атанесян
8.1
Брат 2
Brat 2
Алексей Балабанов
Смотреть трейлер
4.6
Затворник
Zatvornik
Егор Кончаловский
Litso frantsuzskoy natsionalnosti
Litso frantsuzskoy natsionalnosti
Илья Хотиненко
5.1
Женщин обижать не рекомендуется
Zhenshchin obizhat ne rekomenduetsya
Валерий Ахадов
Cheque
Chek
Александр Бородянский, Boris Giller
6.3
Зависть богов
Zavist bogov
Владимир Меньшов
Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Дмитрий Светозаров
Cheque
Chek
Александр Бородянский, Boris Giller
Tonkaya shtuchka
Tonkaya shtuchka
Александр Полынников
6.1
Фортуна
Fortuna
Георгий Данелия
Показать всех номинантов
Лучшая актриса
Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Светлана Смирнова
Победитель
Лучший актер
6.5
Русский бунт
Russkiy bunt
Сергей Маковецкий
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
7.8
ДМБ
DMB
Роман Качанов
Победитель
Лучшая музыка
6.5
Русский бунт
Russkiy bunt
Vladimir Martynov
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
7.8
ДМБ
DMB
Роман Качанов
For its humour and for the ironic look on Russian society which allows to overcome tragedies of everyday life and might open doors to the new cinema.
Победитель
Специальный приз
6.5
Русский бунт
Russkiy bunt
Александр Прошкин
Победитель
Приз Президентского совета фестиваля
6.1
Фортуна
Fortuna
Георгий Данелия
Победитель
Год проведения
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Кинофестиваль Кинотавр 2020
Кинотавр 2019
Кинотавр 2018
Кинотавр 2017
Кинотавр 2016
Кинотавр 2015
Кинотавр 2014
Кинотавр 2013
Кинотавр 2012
Кинотавр 2011
Кинотавр 2010
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Кинофестиваль Кинотавр 1990
Номинации
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Кинотавр. Дебют
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Кинотавр. Короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Лучший оператор
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр» / Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Приз Президентского совета фестиваля
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Лучшая музыка
Диплом
Лучшая режиссура
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Лучший актер
Лучший дебют
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучший сценарий
Премия ФИПРЕССИ / Международный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Национальный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Гран-при фестиваля / Главный приз фестиваля
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Гран-при (Второй приз)
