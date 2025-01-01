Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2000 году

Место проведения Россия
Гран-при (Второй приз)
Дневник его жены 7.1
Дневник его жены Dnevnik ego zheny
Алексей Учитель
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Лунный папа 7.2
Лунный папа Luna Papa
Бахтиер Худойназаров
Победитель
Все номинанты
Dom dlya bogatykh Dom dlya bogatykh
Владимир Фокин
Свадьба 7.1
Свадьба Svadba
Павел Лунгин
Дневник его жены 7.1
Дневник его жены Dnevnik ego zheny
Алексей Учитель
Вместо меня 6.7
Вместо меня Vmesto menya
Владимир Басов мл., Ольга Басова
ДМБ 7.8
ДМБ DMB
Роман Качанов
Русский бунт 6.5
Русский бунт Russkiy bunt
Александр Прошкин
24 чaса 5.9
24 чaса 24 chasa
Александр Атанесян
Брат 2 8.1
Брат 2 Brat 2
Алексей Балабанов
Смотреть трейлер
Затворник 4.6
Затворник Zatvornik
Егор Кончаловский
Litso frantsuzskoy natsionalnosti Litso frantsuzskoy natsionalnosti
Илья Хотиненко
Женщин обижать не рекомендуется 5.1
Женщин обижать не рекомендуется Zhenshchin obizhat ne rekomenduetsya
Валерий Ахадов
Cheque Chek
Александр Бородянский, Boris Giller
Зависть богов 6.3
Зависть богов Zavist bogov
Владимир Меньшов
Chetyrnadtsat tsvetov radugi Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Дмитрий Светозаров
Cheque Chek
Александр Бородянский, Boris Giller
Tonkaya shtuchka Tonkaya shtuchka
Александр Полынников
Фортуна 6.1
Фортуна Fortuna
Георгий Данелия
Лучшая актриса
Chetyrnadtsat tsvetov radugi Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Светлана Смирнова
Победитель
Лучший актер
Русский бунт 6.5
Русский бунт Russkiy bunt
Сергей Маковецкий
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
ДМБ 7.8
ДМБ DMB
Роман Качанов
Победитель
Лучшая музыка
Русский бунт 6.5
Русский бунт Russkiy bunt
Vladimir Martynov
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
ДМБ 7.8
ДМБ DMB
Роман Качанов For its humour and for the ironic look on Russian society which allows to overcome tragedies of everyday life and might open doors to the new cinema.
Победитель
Специальный приз
Русский бунт 6.5
Русский бунт Russkiy bunt
Александр Прошкин
Победитель
Приз Президентского совета фестиваля
Фортуна 6.1
Фортуна Fortuna
Георгий Данелия
Победитель
Год проведения
Номинации

