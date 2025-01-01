Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1995 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Особенности национальной охоты 7.7
Особенности национальной охоты Osobennosti natsionalnoy okhoty
Александр Рогожкин
Победитель
Все номинанты
Колечко золотое, букет из алых роз 5.6
Колечко золотое, букет из алых роз Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz
Дмитрий Долинин
Мусульманин 6.9
Мусульманин Musulmanin
Владимир Хотиненко
Время печали ещё не пришло 6.2
Время печали ещё не пришло Vremya pechali yeshchyo ne prishlo
Сергей Сельянов
Мания Жизели 6.3
Мания Жизели Maniya Zhizeli
Алексей Учитель
Vorovka Vorovka
Владимир Краснопольский, Валерий Усков
Zona Lyube Zona Lyube
Дмитрий Золотухин
Все будет хорошо 6.9
Все будет хорошо Vsyo budet khorosho
Дмитрий Астрахан
Lunnye psy Lunnye psy
Lidiya Polshchikova, Владимир Тумаев
Muzyka dlya dekabrya Muzyka dlya dekabrya
Иван Дыховичный
Lunnye psy Lunnye psy
Lidiya Polshchikova, Владимир Тумаев
Мелкий бес 7.0
Мелкий бес Melkiy bes
Николай Досталь
Московские каникулы 6.3
Московские каникулы Moskovskie kanikuly
Алла Сурикова
5.4
Я свободен, я ничей Ya svoboden, ya nichey
Валерий Пендраковский
...Pervaya lyubov ...Pervaya lyubov
Роман Балаян
Американская дочь 7.1
Американская дочь Amerikanskaya doch
Карен Шахназаров
Специальный приз жюри
Время печали ещё не пришло 6.2
Время печали ещё не пришло Vremya pechali yeshchyo ne prishlo
Сергей Сельянов
Победитель
Лучшая актриса
Мусульманин 6.9
Мусульманин Musulmanin
Нина Усатова
Победитель
Лучший актер
Мусульманин 6.9
Мусульманин Musulmanin
Александр Балуев
Победитель
