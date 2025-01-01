Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 2006

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2006 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Изображая жертву 6.8
Изображая жертву Izobrazhaya zhertvu
Кирилл Серебренников
Победитель
Все номинанты
Перегон 6.8
Перегон Peregon
Александр Рогожкин
Мне не больно 6.3
Мне не больно Mne ne bolno
Алексей Балабанов
Смотреть трейлер
Парк Советского периода 5.2
Парк Советского периода Soviet Park
Юлий Гусман
Свободное плавание 6.8
Свободное плавание Svobodnoe plavanie
Борис Хлебников
Связь 5.6
Связь Svyaz
Авдотья Смирнова
Точка 6.6
Точка Tochka
Юрий Мороз
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди Gadkie lebedi
Константин Лопушанский
Живой 6.8
Живой Zhivoy
Александр Велединский
Эйфория 6.4
Эйфория Euphoria
Иван Вырыпаев
Нанкинский пейзаж 5.7
Нанкинский пейзаж Nankin Landscape
Валерий Рубинчик
Человек безвозвратный 6.4
Человек безвозвратный The Man of No Return
Екатерина Гроховская
6.2
Странник Strannik
Сергей Карандашов
Заяц над бездной 5.6
Заяц над бездной Zayats nad bezdnoy
Тигран Кеосаян
Игра слов: Переводчица олигарха 5.6
Игра слов: Переводчица олигарха La traductrice
Елена Хазанова
Лучший сценарий
Живой 6.8
Живой Zhivoy
Igor Porublyov, Александр Велединский
Победитель
Живой 6.8
Живой Zhivoy
Igor Porublyov, Александр Велединский
Победитель
Лучшая актриса
Мне не больно 6.3
Мне не больно Mne ne bolno
Рената Литвинова
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Связь 5.6
Связь Svyaz
Авдотья Смирнова
Победитель
Лучший актер
Мне не больно 6.3
Мне не больно Mne ne bolno
Александр Яценко
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Живой 6.8
Живой Zhivoy
Александр Велединский
Победитель
Изображая жертву 6.8
Изображая жертву Izobrazhaya zhertvu
Кирилл Серебренников
Победитель
Лучшая режиссура
Свободное плавание 6.8
Свободное плавание Svobodnoe plavanie
Борис Хлебников
Победитель
Лучшая музыка
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди Gadkie lebedi
Andrey Sigle
Победитель
Специальный диплом жюри
Эйфория 6.4
Эйфория Euphoria
Иван Вырыпаев
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Devochki Devochki
Валерия Гай Германика
Победитель
Все номинанты
Camomiles Camomiles
Филипп Коршунов
Гора самоцветов 6.9
Гора самоцветов Gora samotsvetov
Степан Коваль
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Camomiles Camomiles
Филипп Коршунов For laconism and the contemporaneous directory on the cinema.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше