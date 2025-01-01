Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2007 году
Место проведения
Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
6.9
Простые вещи
The Simple Things
Алексей Попогребский
Победитель
Все номинанты
Infanta's Birthday
Den rozhdeniya Infanty
Валерия Гай Германика
5.8
Жестокость
Cruelty
Mapинa Любaкoвa
5.0
Натурщица
Naturshchitsa
Татьяна Воронецкая
5.8
Отрыв
Otryv
Александр Миндадзе
6.1
Яр
Yar
Марина Разбежкина
7.1
Русалка
The Mermaid
Анна Меликян
6.1
Груз 200
Freight 200
Алексей Балабанов
Смотреть трейлер
6.6
Кремень
Hard-hearted
Алексей Мизгирев
7.2
Кука
Kuka
Ярослав Чеважевский
4.8
Лучшее время года
Best of Times
Светлана Проскурина
5.6
Два в одном
Dva v odnom
Кира Муратова
6.3
Тиски
Tiski
Валерий Тодоровский
Показать всех номинантов
Лучший сценарий
6.9
Простые вещи
The Simple Things
Алексей Попогребский
Победитель
Лучшая актриса
7.1
Русалка
The Mermaid
Мария Шалаева
Победитель
Лучший дебют
6.6
Кремень
Hard-hearted
Алексей Мизгирев
Победитель
Лучший актер
6.9
Простые вещи
The Simple Things
Сергей Пускепалис
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
6.9
Простые вещи
The Simple Things
Roman Borisevich
Победитель
Лучшая режиссура
6.9
Простые вещи
The Simple Things
Алексей Попогребский
Победитель
Диплом
6.9
Простые вещи
The Simple Things
Леонид Броневой
For the invaluable contribution to Russian motion picture arts.
Победитель
Лучшая музыка
5.1
Яр
Yar
Антон Силаев
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Все номинанты
Moscow
Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия
Stone People
Lyudi iz kamnya
Леонид Рыбаков
Foolish Girl
Devochka dura
Zoya Kireeva
7.6
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Sherlok Kholms i doktor Vatson
Александр Бубнов
Zen Drive
Zen Drive
Вячеслав Лавров
Moscow
Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия
Показать всех номинантов
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Stone People
Lyudi iz kamnya
Леонид Рыбаков
Tied with Bakur Bakuradze and Dmitry Mamuliya for Moskva (2007).
Победитель
Moscow
Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия
Tied with Leonid Rybakov for Lyudi iz kamnya (2007).
Победитель
Moscow
Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия
Tied with Leonid Rybakov for Lyudi iz kamnya (2007).
Победитель
