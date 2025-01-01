Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2007 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Простые вещи 6.9
Простые вещи The Simple Things
Алексей Попогребский
Победитель
Все номинанты
Infanta's Birthday Den rozhdeniya Infanty
Валерия Гай Германика
Жестокость 5.8
Жестокость Cruelty
Mapинa Любaкoвa
Натурщица 5.0
Натурщица Naturshchitsa
Татьяна Воронецкая
Отрыв 5.8
Отрыв Otryv
Александр Миндадзе
Инзеень-малина 6.1
Инзеень-малина Inzeen-malina
Владимир Сивков, Павел Соколовский
5.1
Яр Yar
Марина Разбежкина
Русалка 7.1
Русалка The Mermaid
Анна Меликян
Инзеень-малина 6.1
Инзеень-малина Inzeen-malina
Владимир Сивков, Павел Соколовский
Груз 200 7.0
Груз 200 Freight 200
Алексей Балабанов
Кремень 6.6
Кремень Hard-hearted
Алексей Мизгирев
Кука 7.2
Кука Kuka
Ярослав Чеважевский
Лучшее время года 4.8
Лучшее время года Best of Times
Светлана Проскурина
Два в одном 5.6
Два в одном Dva v odnom
Кира Муратова
Тиски 6.3
Тиски Tiski
Валерий Тодоровский
Лучший сценарий
Простые вещи 6.9
Простые вещи The Simple Things
Алексей Попогребский
Победитель
Лучшая актриса
Русалка 7.1
Русалка The Mermaid
Мария Шалаева
Победитель
Лучший дебют
Кремень 6.6
Кремень Hard-hearted
Алексей Мизгирев
Победитель
Лучший актер
Простые вещи 6.9
Простые вещи The Simple Things
Сергей Пускепалис
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Простые вещи 6.9
Простые вещи The Simple Things
Roman Borisevich
Победитель
Лучшая режиссура
Простые вещи 6.9
Простые вещи The Simple Things
Алексей Попогребский
Победитель
Диплом
Простые вещи 6.9
Простые вещи The Simple Things
Леонид Броневой For the invaluable contribution to Russian motion picture arts.
Победитель
Лучшая музыка
5.1
Яр Yar
Антон Силаев
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Все номинанты
Moscow Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия
Stone People Lyudi iz kamnya
Леонид Рыбаков
Foolish Girl Devochka dura
Zoya Kireeva
Шерлок Холмс и доктор Ватсон 7.6
Шерлок Холмс и доктор Ватсон Sherlok Kholms i doktor Vatson
Александр Бубнов
Zen Drive Zen Drive
Вячеслав Лавров
Moscow Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Stone People Lyudi iz kamnya
Леонид Рыбаков Tied with Bakur Bakuradze and Dmitry Mamuliya for Moskva (2007).
Победитель
Moscow Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия Tied with Leonid Rybakov for Lyudi iz kamnya (2007).
Победитель
Moscow Moskva
Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия Tied with Leonid Rybakov for Lyudi iz kamnya (2007).
Победитель
