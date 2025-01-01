Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1991 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Sukiny deti Sukiny deti
Леонид Филатов
Победитель
Все номинанты
Небеса обетованные 7.4
Небеса обетованные Nebesa obetovannye
Эльдар Рязанов
Noch dlinnykh nozhey Noch dlinnykh nozhey
Ольга Жукова
Палач 6.8
Палач Palach
Виктор Сергеев
Sestrichki Liberti Sestrichki Liberti
Владимир Грамматиков
Зимняя вишня 2 5.3
Зимняя вишня 2 Zimnyaya vishnya 2
Игорь Масленников
Царская охота 6.8
Царская охота Tsarskaya okhota
Виталий Мельников
Imitator Imitator
Олег Фиалко
Русская рулетка 4.8
Русская рулетка Russkaya ruletka
Валерий Чиков
За последней чертой 7.3
За последней чертой Za posledney chertoy
Николай Стамбула
Чокнутые 6.5
Чокнутые Choknutye
Алла Сурикова
Amkhanag Stalinis mogzauroba aprikashi Amkhanag Stalinis mogzauroba aprikashi
Ираклий Квирикадзе
Цареубийца 7.4
Цареубийца Tsareubiytsa
Карен Шахназаров
Сатана 6.8
Сатана Satana
Виктор Аристов
Лучшая актриса
Сатана 6.8
Сатана Satana
Светлана Брагарник
Победитель
Лучший актер
Sukiny deti Sukiny deti
Владимир Ильин
Победитель
