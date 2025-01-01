Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2021 году

Место проведения Россия
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Все номинанты
Vanya Vanya
Void Void
Vanya Vanya
Void Void
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Море волнуется раз 4.7
Море волнуется раз Freeze Dance
Николай Хомерики
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Общага 6.6
Общага Obschaga
Роман Васьянов
Смотреть трейлер
Оторви и выбрось 5.6
Оторви и выбрось Otorvi i vybros
Кирилл Соколов
Смотреть трейлер
Портрет незнакомца 5.5
Портрет незнакомца Portret neznakomtsa
Сергей Осипьян
Смотреть трейлер
Герда 5.9
Герда Gerda
Наталья Кудряшова
Смотреть трейлер
Медея 6.0
Медея Medeya
Александр Зельдович
Смотреть трейлер
Капитан Волконогов бежал 7.2
Капитан Волконогов бежал Kapitan Volkonogov bezhal
Наталья Меркулова, Алексей Чупов
Смотреть трейлер
На близком расстоянии 5.1
На близком расстоянии At Close Distance
Григорий Добрыгин
Смотреть трейлер
Нуучча 7.3
Нуучча Nuuccha
Владимир Мункуев
Смотреть трейлер
Молоко птицы 5.8
Молоко птицы Moloko ptitsy
Евгений Марьян
Смотреть трейлер
Подельники 7.3
Подельники Podelniki
Евгений Григорьев
Смотреть трейлер
Дунай 5.8
Дунай Dunay
Любовь Мульменко
Лучший сценарий
Капитан Волконогов бежал 7.2
Капитан Волконогов бежал Kapitan Volkonogov bezhal
Mart Taniel, Наталья Меркулова, Алексей Чупов
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Море волнуется раз 4.7
Море волнуется раз Freeze Dance
Ольга Бодрова
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Общага 6.6
Общага Obschaga
Роман Васьянов
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
Подельники 7.3
Подельники Podelniki
Павел Деревянко
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая режиссура
Нуучча 7.3
Нуучча Nuuccha
Владимир Мункуев
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая музыка
Медея 6.0
Медея Medeya
Aleksey Retinskiy
Победитель
Смотреть трейлер
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр» / Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Все номинанты
The Rebel The Rebel
Евгений Цыганов, Sergey Yahontov
The Rebel The Rebel
Евгений Цыганов, Sergey Yahontov
Лучший оператор
Молоко птицы 5.8
Молоко птицы Moloko ptitsy
Nikolai Zheludovich
Победитель
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Капитан Волконогов бежал 7.2
Капитан Волконогов бежал Kapitan Volkonogov bezhal
Наталья Меркулова, Алексей Чупов
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный диплом жюри
Герда 5.9
Герда Gerda
Наталья Кудряшова
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

