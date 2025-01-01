Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1998 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Время танцора 6.7
Время танцора Vremya tantsora
Вадим Абдрашитов
Победитель
Все номинанты
Полицейские и воры 5.9
Полицейские и воры Politseiskiye i vory
Николай Досталь
Две луны, три солнца 5.3
Две луны, три солнца Dve luny, tri solntsa
Роман Балаян
Цветы календулы 6.8
Цветы календулы Tsvety kalenduly
Сергей Снежкин
Цирк сгорел, и клоуны разбежались 6.6
Цирк сгорел, и клоуны разбежались Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis
Владимир Бортко
Bednaya Sasha Bednaya Sasha
Тигран Кеосаян
Spirit Dukh
Evgeniy Ivanov
День полнолуния 6.9
День полнолуния Den polnoluniya
Карен Шахназаров
Маленькая принцесса 7.0
Маленькая принцесса Malenkaya printsessa
Владимир Грамматиков
Князь Юрий Долгорукий 4.0
Князь Юрий Долгорукий Knyaz Yuriy Dolgorukiy
Сергей Тарасов
Zona przychodzi noca Zona przychodzi noca
Александр Черных
Про уродов и людей 6.7
Про уродов и людей Pro urodov i lyudey
Алексей Балабанов
Kontrakt so smertyu Kontrakt so smertyu
Дмитрий Астрахан
Сочинение ко Дню Победы 6.7
Сочинение ко Дню Победы Sochinenie ko Dnyu Pobedy
Сергей Урсуляк
Хрусталев, машину! 6.5
Хрусталев, машину! Khrustalyov, mashinu!
Алексей Герман
Retro vtroyom Retro vtroyom
Пётр Тодоровский
American Bet Amerikanka
Дмитрий Месхиев
Му-Му 5.6
Му-Му Mu-Mu
Юрий Грымов
Bez obratnogo adresa Bez obratnogo adresa
Константин Худяков
Премия ФИПРЕССИ / Международный конкурс
A Crysanthemum Bursts in Cincoesquinas Un crisantemo estalla en cinco esquinas
Даниэль Бурман
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Национальный конкурс
The Iron Heel of Oligarchy Zheleznaya pyata oligarkhii
Александр Баширов
Победитель
Лучшая актриса
Цирк сгорел, и клоуны разбежались 6.6
Цирк сгорел, и клоуны разбежались Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis
Зинаида Шарко
Победитель
Лучший актер
Bednaya Sasha Bednaya Sasha
Александр Збруев
Победитель
Специальный приз
Про уродов и людей 6.7
Про уродов и людей Pro urodov i lyudey
Алексей Балабанов
Победитель
Год проведения
Номинации

