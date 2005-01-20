Студент Даня решает подзаработать немного денег и устраивается продавцом в круглосуточный магазин. Его первая смена выпадает на темную дождливую ночь. Именно в такую погоду на охоту выходит опасный маньяк, который в последние несколько месяцев наводит ужас на местных жителей. Случай приводит злоумышленника в тот самый магазин, где работает Даня. Однако это не единственные гости - в круглосуточный наведываются следователь, который расследует дело маньяка, а также обаятельная жена Даниного босса. Пока ее муженек играет в казино, она намеревается весело провести время с молоденьким студентом…
...В городе орудует Маньяк. Его время - ночь. Его любимая погода - дождь. Именно после таких ночей в городе находят очередные жертвы. И именно в такую ночь подрабатывающий Студент заступает на смену в круглосуточный магазин. В эту же ночь его Босс отправляется играть в казино, а Жена Босса решает поразвлечься. В эту же ночь Сыщик ожидает нового преступления. Потому что на ночном небе сверкают грозовые молнии и... Маньяк уже вышел на охоту!..
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