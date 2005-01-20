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Ночной продавец

Nochnoy prodavets 18+
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О фильме

Студент Даня решает подзаработать немного денег и устраивается продавцом в круглосуточный магазин. Его первая смена выпадает на темную дождливую ночь. Именно в такую погоду на охоту выходит опасный маньяк, который в последние несколько месяцев наводит ужас на местных жителей. Случай приводит злоумышленника в тот самый магазин, где работает Даня. Однако это не единственные гости - в круглосуточный наведываются следователь, который расследует дело маньяка, а также обаятельная жена Даниного босса. Пока ее муженек играет в казино, она намеревается весело провести время с молоденьким студентом…

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Валерий Рожнов. Зрителям он известен по таким фильмам и сериалам, как “Короли игры” (2007), “Назад в СССР” (2010), “Женщина с лилиями” (2012) и другим.
  • В 2019 году Павел Баршак (Даня) и Ингеборга Дапкунайте (жена хозяина магазина) снова встретились на съемочной площадке фильма “Союз Спасения”. 
  • Ингеборга Дапкунайте и Вячеслав Разбегаев, сыгравшие в фильме мужа и жену, ранее снимались вместе в триллере “Одиночество крови” (2002).
  • В саундтрек фильма вошли песни лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и санкт-петербургской группы Billy's Band.

...В городе орудует Маньяк. Его время - ночь. Его любимая погода - дождь. Именно после таких ночей в городе находят очередные жертвы. И именно в такую ночь подрабатывающий Студент заступает на смену в круглосуточный магазин. В эту же ночь его Босс отправляется играть в казино, а Жена Босса решает поразвлечься. В эту же ночь Сыщик ожидает нового преступления. Потому что на ночном небе сверкают грозовые молнии и... Маньяк уже вышел на охоту!..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 20 января 2005
Дата выхода
20 января 2005 Россия Наше кино 16+
20 января 2005 Беларусь
20 января 2005 Казахстан
20 января 2005 Украина
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $2 623 536
Производство CTB Film Company
Другие названия
Nochnoy prodavets, Graveyard Shift, Naktinis pardavėjas, Nocna zmiana, Ночной продавец
Режиссер
Валерий Рожнов
В ролях
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Андрей Краско
Андрей Краско
Павел Баршак
Павел Баршак
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Ночной продавец

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Наша рецензия

Сергей Сельянов, отец-основатель и бессменный кормчий кинокомпании «СТВ», продолжает свои довольно-таки увлекательные игры на границе «массового» и «интеллектуального» кино. Разумеется, на каждом витке такого балансирования его склоняет то в одну, то в другую сторону. Однако какое из чудищ проглотило его в случае «Ночного продавца» – Сцилла мейнстрима или Харибда арт-хауса, лично мне понять так и не удалось. Картину «Ночной продавец», премьеру которой устроила «Аврора», снял по собственному…
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ЭЛИНСОН 2 апреля 2015, 12:51
Знаете, помоему фильм действительно странен, но эта странность его не портит. Большой режиссёры конечно внём нет, но зато есть много забавности и… Читать дальше…
Мечта 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-Супер! После просмотра отличное настроение, хотя это и "Черная комедия". Поклонникам "Неголубых огоньков" и "Нашего… Читать дальше…
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