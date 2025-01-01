Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1997 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Все номинанты
S dnyom rozhdeniya! S dnyom rozhdeniya!
Лариса Садилова
Telo kapitana budet predano zemle, a starshiy michman budet pet Telo kapitana budet predano zemle, a starshiy michman budet pet
Илья Макаров
Otsnebebis sasaplao Otsnebebis sasaplao
Goga Khaindrava
Мать и сын 7.4
Мать и сын Mat i syn
Александр Сокуров
Из ада в ад 6.3
Из ада в ад Iz ada v ad
Дмитрий Астрахан
Кризис среднего возраста 6.2
Кризис среднего возраста Krizis srednego vozrasta
Гарик Сукачев
Приятель покойника 6.9
Приятель покойника Friend of the deceased
Вячеслав Криштофович
Shizofreniya Shizofreniya
Виктор Сергеев
Printsessa na bobakh Printsessa na bobakh
Виллен Новак
Не валяй дурака... 6.6
Не валяй дурака... Ne valyay duraka
Валерий Чиков
Мужчина для молодой женщины 5.4
Мужчина для молодой женщины A Man for a Young Woman
Мурад Ибрагимбеков
Besnovatye Besnovatye
Vladimir Sukhorebry
Странное время 5.7
Странное время Strannoye vremya
Наталья Пьянкова
Afyory, muzyka, lyubov... Afyory, muzyka, lyubov...
Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Ермак 6.9
Ермак Ermak
Владимир Краснопольский, Валерий Усков
Три истории 7.1
Три истории Tri istorii
Кира Муратова
Котенок 7.4
Котенок Kotyonok
Иван Попов
Сирота казанская 7.0
Сирота казанская Sirota kazanskaya
Владимир Машков
Tango nad propastyu Tango nad propastyu
Игорь Талпа
Привет, дуралеи! 5.1
Привет, дуралеи! Privet, duralei!
Эльдар Рязанов
Гран-при фестиваля / Главный приз фестиваля
Брат 8.3
Брат Brat
Алексей Балабанов
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный приз жюри
Otsnebebis sasaplao Otsnebebis sasaplao
Goga Khaindrava
Победитель
Три истории 7.1
Три истории Tri istorii
Кира Муратова
Победитель
Лучшая актриса
Из ада в ад 6.3
Из ада в ад Iz ada v ad
Алла Клюка
Победитель
Лучший актер
Брат 8.3
Брат Brat
Сергей Бодров мл.
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

