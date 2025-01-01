Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 2002

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2002 году

Место проведения Россия
Гран-при (Второй приз)
The Lover Lyubovnik
Валерий Тодоровский
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Война 8.1
Война Voyna
Алексей Балабанов
Победитель
Все номинанты
The Mastermind Kollektsioner
Юрий Грымов
Сказ про Федота-стрельца 5.3
Сказ про Федота-стрельца Skaz pro Fedota-streltsa
Сергей Овчаров
Звезда 7.2
Звезда Zvezda
Николай Лебедев
Смотреть трейлер
The Lover Lyubovnik
Валерий Тодоровский
Ботинки из Америки 6.2
Ботинки из Америки Botinki iz America
Аркадий Яхнис
Письма к Эльзе 7.6
Письма к Эльзе Letters to Elza
Игорь Масленников
Башмачник 6.1
Башмачник Shoemaker
Владимир Зайкин
Raskalyonnaya subbota Raskalyonnaya subbota
Александр Митта
Повелитель луж 3.2
Повелитель луж Povelitel luzh
Сергей Русаков
Займемся любовью 5.9
Займемся любовью Zaymyomsya lyubovyu
Денис Евстигнеев
Летний дождь 5.8
Летний дождь Letniy dozhd
Александр Атанесян
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
The Kite Zmey
Алексей Мурадов For the fine psychological study of the social tragedy of individuals that still preserves a ray of hope.
Победитель
Специальный приз жюри
Займемся любовью 5.9
Займемся любовью Zaymyomsya lyubovyu
Денис Евстигнеев
Победитель
Лучший актер
The Lover Lyubovnik
Олег Янковский
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
The Lover Lyubovnik
Валерий Тодоровский
Победитель
Лучшая музыка
Звезда 7.2
Звезда Zvezda
Алексей Рыбников
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Президентского совета фестиваля
Смеситель 4.2
Смеситель Smesitel
Александр Шейн
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше