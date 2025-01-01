Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 2008

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2008 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Шультес 6.1
Шультес Shultes
Бакур Бакурадзе
Победитель
Все номинанты
Нирвана 6.2
Нирвана Nirvana
Игорь Волошин
Смотреть трейлер
Баксы 5.8
Баксы Baksy
Гука Омарова
Смотреть трейлер
Пленный 6.5
Пленный Plennyy
Алексей Учитель
Смотреть трейлер
Плюс один 6.1
Плюс один Plyus odin
Оксана Бычкова
Смотреть трейлер
Юрьев день 6.1
Юрьев день Yurev den
Кирилл Серебренников
Смотреть трейлер
Скажи Лео 5.5
Скажи Лео Skazhi Leo
Леонид Рыбаков
Смотреть трейлер
Тот, кто гасит свет 6.8
Тот, кто гасит свет Tot, kto gasit svet
Андрей Либенсон
Смотреть трейлер
Океан 7.4
Океан Okean
Михаил Косырев-Нестеров
Девственность 6.6
Девственность Devstvennost
Виталий Манский
Живи и помни 6.6
Живи и помни Zhivi i pomni
Александр Прошкин
Смотреть трейлер
Четыре возраста любви 5.5
Четыре возраста любви Chetyre vozrasta lyubvi
Сергей Мокрицкий
Смотреть трейлер
Новая Земля 6.8
Новая Земля Novaya Zemlya
Александр Мельник
Смотреть трейлер
Дикое поле 7.2
Дикое поле Dikoe pole
Михаил Калатозишвили
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Дикое поле 7.2
Дикое поле Dikoe pole
Петр Луцик, Aleksey Samoryadov
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Юрьев день 6.1
Юрьев день Yurev den
Ксения Раппопорт
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Нирвана 6.2
Нирвана Nirvana
Игорь Волошин
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
Плюс один 6.1
Плюс один Plyus odin
Джетро Скиннер
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Дикое поле 7.2
Дикое поле Dikoe pole
Михаил Калатозишвили
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая режиссура
Живи и помни 6.6
Живи и помни Zhivi i pomni
Александр Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая музыка
Дикое поле 7.2
Дикое поле Dikoe pole
Alexei Aigui
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший оператор
Новая Земля 6.8
Новая Земля Novaya Zemlya
Ilya Dyomin
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный диплом жюри
Новая Земля 6.8
Новая Земля Novaya Zemlya
Александр Мельник
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотавр. Короткометражный фильм
Pal/Secam Pal/Secam
Дмитрий Поволоцкий
Победитель
Все номинанты
Old New Rossi Staraya novaya Rossi
Aleksandr Karavayev
Gata Gata
Diana Mkrtchyan
Fish Ryba
Александр Котт
Emptiness Pustota
Alexander Kargaltsev
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Fish Ryba
Александр Котт For a high level of visual culture and truthfulness to the short film.
Победитель
Old New Rossi Staraya novaya Rossi
Aleksandr Karavayev For an elegant film language and a refreshing director's view.
Победитель
Год проведения
Номинации

