Кинофестивали
Кинофестиваль Кинотавр
События
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2008 году
Место проведения
Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
6.1
Шультес
Shultes
Бакур Бакурадзе
Победитель
Все номинанты
6.2
Нирвана
Nirvana
Игорь Волошин
Смотреть трейлер
5.8
Баксы
Baksy
Гука Омарова
Смотреть трейлер
6.5
Пленный
Plennyy
Алексей Учитель
Смотреть трейлер
6.1
Плюс один
Plyus odin
Оксана Бычкова
Смотреть трейлер
6.1
Юрьев день
Yurev den
Кирилл Серебренников
Смотреть трейлер
5.5
Скажи Лео
Skazhi Leo
Леонид Рыбаков
Смотреть трейлер
6.8
Тот, кто гасит свет
Tot, kto gasit svet
Андрей Либенсон
Смотреть трейлер
7.4
Океан
Okean
Михаил Косырев-Нестеров
6.6
Девственность
Devstvennost
Виталий Манский
6.6
Живи и помни
Zhivi i pomni
Александр Прошкин
Смотреть трейлер
5.5
Четыре возраста любви
Chetyre vozrasta lyubvi
Сергей Мокрицкий
Смотреть трейлер
6.8
Новая Земля
Novaya Zemlya
Александр Мельник
Смотреть трейлер
7.2
Дикое поле
Dikoe pole
Михаил Калатозишвили
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Лучший сценарий
7.2
Дикое поле
Dikoe pole
Петр Луцик, Aleksey Samoryadov
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
6.1
Юрьев день
Yurev den
Ксения Раппопорт
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебют / Полнометражный фильм
6.2
Нирвана
Nirvana
Игорь Волошин
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший актер
6.1
Плюс один
Plyus odin
Джетро Скиннер
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
7.2
Дикое поле
Dikoe pole
Михаил Калатозишвили
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая режиссура
6.6
Живи и помни
Zhivi i pomni
Александр Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая музыка
7.2
Дикое поле
Dikoe pole
Alexei Aigui
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший оператор
6.8
Новая Земля
Novaya Zemlya
Ilya Dyomin
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный диплом жюри
6.8
Новая Земля
Novaya Zemlya
Александр Мельник
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотавр. Короткометражный фильм
Pal/Secam
Pal/Secam
Дмитрий Поволоцкий
Победитель
Все номинанты
Old New Rossi
Staraya novaya Rossi
Aleksandr Karavayev
Gata
Gata
Diana Mkrtchyan
Fish
Ryba
Александр Котт
Emptiness
Pustota
Alexander Kargaltsev
Показать всех номинантов
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Fish
Ryba
Александр Котт
For a high level of visual culture and truthfulness to the short film.
Победитель
Old New Rossi
Staraya novaya Rossi
Aleksandr Karavayev
For an elegant film language and a refreshing director's view.
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Кинофестиваль Кинотавр 2020
Кинотавр 2019
Кинотавр 2018
Кинотавр 2017
Кинотавр 2016
Кинотавр 2015
Кинотавр 2014
Кинотавр 2013
Кинотавр 2012
Кинотавр 2011
Кинотавр 2010
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Кинофестиваль Кинотавр 1990
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Кинотавр. Дебют
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Кинотавр. Короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Лучший оператор
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр» / Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Приз Президентского совета фестиваля
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Лучшая музыка
Диплом
Лучшая режиссура
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Лучший актер
Лучший дебют
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучший сценарий
Премия ФИПРЕССИ / Международный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Национальный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Гран-при фестиваля / Главный приз фестиваля
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Гран-при (Второй приз)
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
