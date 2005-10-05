Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников. Он их находит в Канаде, Израиле, Швейцарии... Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный. Если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде всё в его маленькой фирме идет хорошо. Но так как его клиенты люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством. Всё это создает повод для множества невероятно смешных, трогательных, а иногда и трагических ситуаций.