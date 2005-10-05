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Бедные родственники

Bednye rodstvenniki 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в небольшом южном городке где-то на территории бывшего СССР. Главный герой, горе-предприниматель Эдик Летов, зарабатывает на жизнь тем, что помогает людям искать пропавших родственников. Зачастую он находит их в Канаде, Израиле, Швейцарии и многих других западных странах. Для Эдика это бизнес, и бизнес надежный. И если настоящих родственников нет, Эдик готов устроить клиенту замену. И вроде бы в его небольшой компании все идет хорошо, но поскольку клиенты Эдика – очень одинокие люди, они изливают столько любви и тепла на своих фальшивых родичей, что тех очень часто пронизывает взаимное чувство…

  • Идея фильма родилась у сценариста Геннадия Островского, когда он получил письмо от своего однофамильца из Южной Африки, который искал своих давно пропавших родственников и жаловался на одиночество. Развитие этой идеи вылилось в сценарий.
  • В то время, когда Островский предложил свой сценарий режиссеру Павлу Лунгину, тот жил во Франции. Из-за хорошего понимания французского менталитета Лунгин так и решил: снимать совместно с французскими кинематографистами и актерами.
  • Оператором фильма выступил Михаил Кричман, ставший известным после премьеры вызвавшего фурор в Венеции фильма «Возвращение». Его главным решением в фильме стало использование общих планов, чтобы подчеркнуть одиночество главных героев.

Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников. Он их находит в Канаде, Израиле, Швейцарии... Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный. Если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде всё в его маленькой фирме идет хорошо. Но так как его клиенты люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством. Всё это создает повод для множества невероятно смешных, трогательных, а иногда и трагических ситуаций.

Страна Россия / Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 5 октября 2005
Дата выхода
5 октября 2005 Россия КароПрокат 16+
6 октября 2005 Беларусь
6 октября 2005 Казахстан
6 октября 2005 Украина
23 января 2006 Франция
Сборы в мире $278 886
Производство Arte France Cinéma, Canal+, Catherine Dussart Productions (CDP)
Другие названия
Bednye rodstvenniki, Familie zu verkaufen, Familles à vendre, Roots, Ubodzy krewni, Бедни роднини, Бедные родственники
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Марина Голуб
Марина Голуб
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Наша рецензия

Бедные родственники – они бедные не только и даже не столько в том смысле, что денег нет, а в том смысле, что несчастные. И те, которые живут в маленьком украинском городке Голотвин, коротая дни в ожидании еврейского – а на самом деле простого человеческого – счастья, и те их привезенные из-за границы аферистом Эдиком (Хабенский) якобы родичи, чьих предков (и всех настоящих родственников) расстреляли немцы в начале 40-х в городке Голутвин (что в 60 километрах от места нынешней Эдиковой аферы),…
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