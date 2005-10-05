Действие фильма происходит в небольшом южном городке где-то на территории бывшего СССР. Главный герой, горе-предприниматель Эдик Летов, зарабатывает на жизнь тем, что помогает людям искать пропавших родственников. Зачастую он находит их в Канаде, Израиле, Швейцарии и многих других западных странах. Для Эдика это бизнес, и бизнес надежный. И если настоящих родственников нет, Эдик готов устроить клиенту замену. И вроде бы в его небольшой компании все идет хорошо, но поскольку клиенты Эдика – очень одинокие люди, они изливают столько любви и тепла на своих фальшивых родичей, что тех очень часто пронизывает взаимное чувство…
Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников. Он их находит в Канаде, Израиле, Швейцарии... Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный. Если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде всё в его маленькой фирме идет хорошо. Но так как его клиенты люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством. Всё это создает повод для множества невероятно смешных, трогательных, а иногда и трагических ситуаций.
|5 октября 2005
|Россия
|КароПрокат
|16+
|6 октября 2005
|Беларусь
|6 октября 2005
|Казахстан
|6 октября 2005
|Украина
|23 января 2006
|Франция