Бой с тенью, 2005

Артем Колчин был одним из многих, но он хотел славы. И он выбрал свой путь: он стал боксером. Теперь Артем претендент на чемпионский титул, боец, известный по всему миру, Большая Белая Надежда. Но главный бой в его жизни пошел не так, как он ожидал... Теперь ему предстоит решать свои проблемы вне ринга. У него всего три дня, чтобы расквитаться с теми, кто его предал, защитить любимую женщину от наемных убийц и собрать огромную сумму денег. В реальном мире бьют без перчаток и без правил. Вместо ринга – злые улицы большого города. И нет рефери, который может остановить бой. Но боец остается бойцом. Он знает, что такое страх, но способен не бояться. Он продолжает биться, даже когда надежда умерла. Счет идет на часы. И Артем начинает бой. За любовь. За друзей. За собственную жизнь.