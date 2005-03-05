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Бой с тенью Бой с тенью
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Boy s tenyu

Бой с тенью, 2005

2005 / Россия
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Артем Колчин - известный боксер, претендент на титул чемпиона мира. Он находится всего в одной победе от исполнения своей главной мечты, когда во время медосмотра у него обнаруживается серьезная проблема со зрением. Медсестра Вика, которая к тому же является девушкой Артема, уступив его уговорам скрывает от врача истинные результаты осмотра. Артем в свою очередь скрывает болезнь от тренера и промоутера, выходя на бой с риском ослепнуть.

  • Эпизодическое появление персонажа Саши Белого связывает сюжетную линию фильма “Бой с тенью” с сюжетной линией сериала “Бригада”, также снятого Алексеем Сидоровым. Володя-опер из “Бригады”, сыгранный Андреем Паниным, “воскрес” в лице Валиева в “Бое с тенью”.
  • Бой с тенью – это реальный спортивный боксерский термин, который означает тренировочный бой с воображаемым противником.
  • Водителя красной “Ауди”, который увозит ослепшего Артема из клиники сыграл известный российский автогонщик, мастер международного класса Андрей Васильев.
  • Роль Кости сыграл сын известного отечественного музыканта Андрея Макаревича, Иван.
  • В эпизоде с ограблением банка слепой Колчин подъезжает к зданию как пассажир, но выходит из салона со стороны водительского места.
  • Существует четырехсерийная телевизионная версия фильма.

Артем Колчин был одним из многих, но он хотел славы. И он выбрал свой путь: он стал боксером. Теперь Артем претендент на чемпионский титул, боец, известный по всему миру, Большая Белая Надежда. Но главный бой в его жизни пошел не так, как он ожидал... Теперь ему предстоит решать свои проблемы вне ринга. У него всего три дня, чтобы расквитаться с теми, кто его предал, защитить любимую женщину от наемных убийц и собрать огромную сумму денег. В реальном мире бьют без перчаток и без правил. Вместо ринга – злые улицы большого города. И нет рефери, который может остановить бой. Но боец остается бойцом. Он знает, что такое страх, но способен не бояться. Он продолжает биться, даже когда надежда умерла. Счет идет на часы. И Артем начинает бой. За любовь. За друзей. За собственную жизнь.

7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 5 марта 2005
Премьера в мире 5 марта 2005
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Елена Панова
Елена Панова
Андрей Панин
Андрей Панин
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Джон Эймос
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Три премьеры подряд мне на удивление везло: «Малышка на миллион», «Кукольник» и «Заложник» были полноценными произведениями искусства. «Бой с тенью», составивший типа конкуренцию «Малышке на миллион», опустил меня с блаженных небес на грязную, промозглую и неприветливую землю. Если сказать кратко и честно, минуя заискивающую интеллигентскую вежливость и никому не нужный патриотизм, «Бой с тенью» – полный отстой, вдобавок ко всему не по чину претенциозный и нагло запускающий руку в зрительский…
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человек 2 апреля 2015, 12:51
стойте ,стойте те кто ещё не ходил на бой с тенью.Почитал я тут на досуге в форуме мнения об этом фильме и отлоржились почему-то у меня в голове… Читать дальше…
удивлённая 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, идти не хотелось, но МЧ всё-таки затащил в кинотеатр . Я уж приготовилась скучать, но первые кадры так меня захватили , что отпустили… Читать дальше…
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