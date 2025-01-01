Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1993 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Анкор, еще анкор! 6.9
Анкор, еще анкор! Ankor, eshchyo ankor!
Пётр Тодоровский
Победитель
Все номинанты
Вынос тела 6.4
Вынос тела Removal of the Body
Валерий Лонской
Над темной водой 6.5
Над темной водой Nad temnoy vodoy
Дмитрий Месхиев
22 июня, ровно в 4 часа 5.5
22 июня, ровно в 4 часа 22 iyunya, rovno v 4 chasa
Борис Галкин
Ты у меня одна 7.5
Ты у меня одна You Are My Only Love
Дмитрий Астрахан
Ochen vernaya zhena Ochen vernaya zhena
Валерий Пендраковский
Увидеть Париж и умереть 6.2
Увидеть Париж и умереть Uvidet Parizh i umeret
Александр Прошкин
Mechty idiota Mechty idiota
Василий Пичул
Window to Paris Okno v Parizh
Юрий Мамин
Dyuba-Dyuba Dyuba-Dyuba
Александр Хван
Лучший сценарий
Gongofer Gongofer
Bakhyt Kilibayev, Петр Луцик, Aleksey Samoryadov
Победитель
Gongofer Gongofer
Bakhyt Kilibayev, Петр Луцик, Aleksey Samoryadov
Победитель
Лучшая актриса
Увидеть Париж и умереть 6.2
Увидеть Париж и умереть Uvidet Parizh i umeret
Татьяна Васильева
Победитель
Лучший актер
Ты у меня одна 7.5
Ты у меня одна You Are My Only Love
Александр Збруев
Победитель
Год проведения
Номинации

