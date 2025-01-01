Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2003 году

Место проведения Россия
Гран-при (Второй приз)
Шик 7.6
Шик Shik
Бахтиер Худойназаров
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Старухи 6.6
Старухи Starukhi
Геннадий Сидоров
Победитель
Все номинанты
Ключ от спальни 5.1
Ключ от спальни Klyuch ot spalni
Эльдар Рязанов
Slav's March Marsh slavyanki
Наталья Пьянкова
Шик 7.6
Шик Shik
Бахтиер Худойназаров
Бедный, бедный Павел 6.9
Бедный, бедный Павел Bednyy, bednyy Pavel
Виталий Мельников
Притяжение 3.8
Притяжение Prityazhenie
Василий Сериков
Photo Foto
Aleksandr Galin
Правда о щелпах 6.2
Правда о щелпах Pravda o shchelpakh
Алексей Мурадов
Бабуся 7.3
Бабуся Babusya
Лидия Боброва
Igra v modern Igra v modern
Максим Коростышевский
Do Not Make Biscuits in a Bad Mood Ne delayte biskvity v plokhom nastroenii
Grigori G. Nikulin
Магнитные бури 5.6
Магнитные бури Magnitnye buri
Вадим Абдрашитов
Кавказская рулетка 6.0
Кавказская рулетка Kavkazskaya ruletka
Федор Попов
One Life Zhizn odna
Виталий Москаленко
Кармен 6.5
Кармен Karmen
Александр Хван
Радости и печали маленького лорда 7.1
Радости и печали маленького лорда Radosti i pechali malenkogo lorda
Иван Попов
Лучший сценарий
Магнитные бури 5.6
Магнитные бури Magnitnye buri
Александр Миндадзе
Победитель
Лучшая актриса
Бабуся 7.3
Бабуся Babusya
Анна Овсянникова
Победитель
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Старухи 6.6
Старухи Starukhi
Геннадий Сидоров
Победитель
Лучший актер
Правда о щелпах 6.2
Правда о щелпах Pravda o shchelpakh
Alexei Okunev, Алексей Шлямин, Камиль Тукаев
Победитель
Правда о щелпах 6.2
Правда о щелпах Pravda o shchelpakh
Alexei Okunev, Алексей Шлямин, Камиль Тукаев
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Старухи 6.6
Старухи Starukhi
Геннадий Сидоров
Победитель
Лучшая музыка
Бедный, бедный Павел 6.9
Бедный, бедный Павел Bednyy, bednyy Pavel
Андрей Петров
Победитель
Приз зрительских симпатий
В движении 7.1
В движении V dvizhenii
Филипп Янковский
Победитель
Год проведения
Номинации

