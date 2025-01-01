Меню
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 2003 году
Место проведения
Россия
Гран-при (Второй приз)
7.6
Шик
Shik
Бахтиер Худойназаров
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
6.6
Старухи
Starukhi
Геннадий Сидоров
Победитель
Все номинанты
5.1
Ключ от спальни
Klyuch ot spalni
Эльдар Рязанов
Slav's March
Marsh slavyanki
Наталья Пьянкова
7.6
Шик
Shik
Бахтиер Худойназаров
6.9
Бедный, бедный Павел
Bednyy, bednyy Pavel
Виталий Мельников
3.8
Притяжение
Prityazhenie
Василий Сериков
Photo
Foto
Aleksandr Galin
6.2
Правда о щелпах
Pravda o shchelpakh
Алексей Мурадов
7.3
Бабуся
Babusya
Лидия Боброва
Igra v modern
Igra v modern
Максим Коростышевский
Do Not Make Biscuits in a Bad Mood
Ne delayte biskvity v plokhom nastroenii
Grigori G. Nikulin
5.6
Магнитные бури
Magnitnye buri
Вадим Абдрашитов
6.0
Кавказская рулетка
Kavkazskaya ruletka
Федор Попов
One Life
Zhizn odna
Виталий Москаленко
6.5
Кармен
Karmen
Александр Хван
7.1
Радости и печали маленького лорда
Radosti i pechali malenkogo lorda
Иван Попов
Показать всех номинантов
Лучший сценарий
5.6
Магнитные бури
Magnitnye buri
Александр Миндадзе
Победитель
Лучшая актриса
7.3
Бабуся
Babusya
Анна Овсянникова
Победитель
Лучший дебют / Полнометражный фильм
6.6
Старухи
Starukhi
Геннадий Сидоров
Победитель
Лучший актер
6.2
Правда о щелпах
Pravda o shchelpakh
Alexei Okunev, Алексей Шлямин, Камиль Тукаев
Победитель
6.2
Правда о щелпах
Pravda o shchelpakh
Alexei Okunev, Алексей Шлямин, Камиль Тукаев
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
6.6
Старухи
Starukhi
Геннадий Сидоров
Победитель
Лучшая музыка
6.9
Бедный, бедный Павел
Bednyy, bednyy Pavel
Андрей Петров
Победитель
Приз зрительских симпатий
7.1
В движении
V dvizhenii
Филипп Янковский
Победитель
Номинации
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Кинотавр. Дебют
Кинотавр. Короткометражный фильм / Best Short
Кинотавр. Короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Показать все
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Лучший оператор
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр» / Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Приз Президентского совета фестиваля
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Лучшая музыка
Диплом
Лучшая режиссура
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Кинотавр. Короткометражный фильм
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России / Конкурс полнометражных фильмов
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Лучший актер
Лучший дебют
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучший сценарий
Премия ФИПРЕССИ / Международный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Национальный конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Гран-при фестиваля / Главный приз фестиваля
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Гран-при (Второй приз)
