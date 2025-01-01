Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 1999

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1999 году

Место проведения Россия
Гран-при (Второй приз)
Молох 6.8
Молох Moloch
Александр Сокуров
Победитель
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Блокпост 7.2
Блокпост Blokpost
Александр Рогожкин
Победитель
Все номинанты
Na boykom meste Na boykom meste
Алексей Сахаров
Женская собственность 7.1
Женская собственность Zhenskaya sobstvennost
Дмитрий Месхиев
Хочу в тюрьму 6.6
Хочу в тюрьму Khochu v tyurmu
Алла Сурикова
Private Chronicles. Monologue Chastnye kroniki. Monolog
Виталий Манский
Ворошиловский стрелок 7.4
Ворошиловский стрелок Voroshilovskiy strelok
Станислав Говорухин
Кто, если не мы 6.8
Кто, если не мы Kto, esli ne my
Валерий Приемыхов
Сибирский цирюльник 7.7
Сибирский цирюльник Sibirskiy tsiryulnik
Никита Михалков
Мама 6.5
Мама Mama
Денис Евстигнеев
Небо в алмазах 5.6
Небо в алмазах Nebo v almazakh
Василий Пичул
Молох 6.8
Молох Moloch
Александр Сокуров
Китайский сервиз 6.5
Китайский сервиз Китайскiй сервизъ
Виталий Москаленко
Привет от Чарли-трубача 5.3
Привет от Чарли-трубача Privet ot Charli-trubacha
Владимир Грамматиков
Классик 6.7
Классик Klassik
Георгий Шенгелия
Специальный приз жюри
Мама 6.5
Мама Mama
For the cast.
Победитель
Лучшая актриса
Молох 6.8
Молох Moloch
Елена Руфанова
Победитель
Лучший актер
Хочу в тюрьму 6.6
Хочу в тюрьму Khochu v tyurmu
Владимир Ильин Tied with Mikhail Ulyanov for Voroshilovskiy strelok (1999).
Победитель
Ворошиловский стрелок 7.4
Ворошиловский стрелок Voroshilovskiy strelok
Михаил Ульянов Tied with Vladimir Ilin for Khochu v tyurmu (1999).
Победитель
Лучшая музыка
Мама 6.5
Мама Mama
Эдуард Артемьев
Победитель
Приз Президентского совета фестиваля
Ворошиловский стрелок 7.4
Ворошиловский стрелок Voroshilovskiy strelok
Станислав Говорухин
Победитель
Особое упоминание
Ворошиловский стрелок 7.4
Ворошиловский стрелок Voroshilovskiy strelok
Сергей Гармаш
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше