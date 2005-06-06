Российский городок. На свалке в салоне списанного самолета живет группа беспризорников и двое взрослых - бывший военный летчик Алик и его подруга Мара. Согретые "мечтой" купить большой дом в Подмосковье, подростки целыми днями трудятся в аэропорту и все деньги отдают Алику. Однажды в этой компании появляется новенький - сирота Колян. Здесь он встречает первую любовь. Но любимая его предает, "отец" умирает, его выгоняют из "семьи". Мальчишку подбирает труппа странствующих циркачей-лилипутов. Колян находит свое призвание в работе "ловитора" - акробата, держащего на своих плечах пирамиду с маленькими артистами. Отныне он будет помогать тем, кто слабее его. И это станет не только его профессией, но и главным принципом жизни...