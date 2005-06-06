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Киноафиша Фильмы Ловитор

Ловитор

Lovitor 18+
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О фильме

Российский городок. На свалке в салоне списанного самолета живет группа беспризорников и двое взрослых - бывший военный летчик Алик и его подруга Мара. Согретые "мечтой" купить большой дом в Подмосковье, подростки целыми днями трудятся в аэропорту и все деньги отдают Алику. Однажды в этой компании появляется новенький - сирота Колян. Здесь он встречает первую любовь. Но любимая его предает, "отец" умирает, его выгоняют из "семьи". Мальчишку подбирает труппа странствующих циркачей-лилипутов. Колян находит свое призвание в работе "ловитора" - акробата, держащего на своих плечах пирамиду с маленькими артистами. Отныне он будет помогать тем, кто слабее его. И это станет не только его профессией, но и главным принципом жизни...

 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Дата выхода
6 июня 2005 Россия
11 ноября 2005 США
Бюджет 16 500 000 RUR
Другие названия
Lovitor, Ловитор
Режиссер
Фархот Абдуллаев
В ролях
Олег Кулаев
Анастасия Яковлева
Александр Наумов
Александр Наумов
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
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