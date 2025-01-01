Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль Кинотавр События Кинофестиваль Кинотавр 1992

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль Кинотавр» в 1992 году

Место проведения Россия
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Солнце неспящих 8.5
Солнце неспящих Udzinarta mze
Темур Баблуани
Победитель
Все номинанты
Chicha Chicha
Виталий Мельников
Лох-победитель воды 6.8
Лох-победитель воды Dude Water Winner
Аркадий Тигай
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви Urga
Никита Михалков
Как живете, караси? 5.8
Как живете, караси?
Софья Милькина, Михаил Швейцер
Афганский излом 7.0
Афганский излом Afganskiy izlom
Владимир Бортко
Как живете, караси? 5.8
Как живете, караси?
Софья Милькина, Михаил Швейцер
Arifmetika ubiystva Arifmetika ubiystva
Дмитрий Светозаров
Nevozvrashchenets Nevozvrashchenets
Сергей Снежкин
Кикс 7.3
Кикс Kiks
Сергей Ливнев
Любовь 7.1
Любовь Lyubov
Валерий Тодоровский
По прозвищу «Зверь» 5.5
По прозвищу «Зверь» ...Po prozvishchu 'Zver'
Александр Муратов
Затерянный в Сибири 6.6
Затерянный в Сибири Lost in Siberia
Александр Митта
Гений 7.2
Гений Geniy
Виктор Сергеев
Специальный приз жюри
Гений 7.2
Гений Geniy
Игорь Агеев
Победитель
Лучшая актриса
Афганский излом 7.0
Афганский излом Afganskiy izlom
Татьяна Догилева
Победитель
Лучший актер
Любовь 7.1
Любовь Lyubov
Евгений Миронов
Победитель
Специальный приз
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше