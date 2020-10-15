Шесть минут до полуночи, 2020

Учитель английского языка Томас Миллер тяжело переживает Вторую мировую войну, которая развернулась на всем белом свете. Однажды на уроке он неосторожно высказывается по поводу Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже против Третьего рейха…
Режиссером исторической драмы «Шесть минут до полуночи» выступил британец Энди Годдард, известный преимущественно своей работой в сериалах «Дракула», «Аббатство Даунтон», «Однажды в сказке», «Сорвиголова» и «Каратель». Годдард также выступил соавтором сценария картины совместно с известным британским комиком Эдди Иззардом (который также сыграл в фильме одну из ключевых ролей) и актером Селином Джонсом. Кроме Иззарда в «Шести минутах до полуночи» можно увидеть Джеймса Д’Арси, знакомого многим по картине «Дюнкерк» и сериалу «Агент Картер». Главную женскую роль исполнила лауреат премии «Оскар» Джуди Денч.
Действие фильма происходит в 1939 году в Германии накануне Второй мировой войны. Томаса Миллера (Эдди Иззард), преподавателя английского языка в Союзе немецких девушек, обвиняют в жестоком убийстве и шпионаже против родной страны, после того как он публично высказывается против политики Адольфа Гитлера. Директриса школы, мисс Роколл (Джуди Денч), помогает Миллеру сбежать из страны в надежде сохранить ему жизнь.
Мировая премьера фильма прошла 25 сентября 2020 года.
Съемки состоялись летом 2018 года в Уэльсе и других окрестностях Великобритании.
Общая длительность съемочного процесса — шесть недель.
Премьера фильма изначально была запланирована на 29 мая 2020 года, но ее перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Режиссером картины должна была стать бывшая девушка Эдди Иззарда, Сара Таунсенд, но в последний момент ее место занял Энди Годдард.
Автором музыки выступил Марк Штрайтенфельд, композиции которого можно увидеть в фильмах Ридли Скотта.
Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать...