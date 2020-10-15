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Шесть минут до полуночи Шесть минут до полуночи
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Six Minutes to Midnight

Шесть минут до полуночи, 2020

2020 / Великобритания
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Школьного учителя обвиняют в жестоком убийстве и шпионаже против родной страны.
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Учитель английского языка Томас Миллер тяжело переживает Вторую мировую войну, которая развернулась на всем белом свете. Однажды на уроке он неосторожно высказывается по поводу Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже против Третьего рейха…

Режиссером исторической драмы «Шесть минут до полуночи» выступил британец Энди Годдард, известный преимущественно своей работой в сериалах «Дракула», «Аббатство Даунтон», «Однажды в сказке», «Сорвиголова» и «Каратель». Годдард также выступил соавтором сценария картины совместно с известным британским комиком Эдди Иззардом (который также сыграл в фильме одну из ключевых ролей) и актером Селином Джонсом. Кроме Иззарда в «Шести минутах до полуночи» можно увидеть Джеймса Д’Арси, знакомого многим по картине «Дюнкерк» и сериалу «Агент Картер». Главную женскую роль исполнила лауреат премии «Оскар» Джуди Денч.

Действие фильма происходит в 1939 году в Германии накануне Второй мировой войны. Томаса Миллера (Эдди Иззард), преподавателя английского языка в Союзе немецких девушек, обвиняют в жестоком убийстве и шпионаже против родной страны, после того как он публично высказывается против политики Адольфа Гитлера. Директриса школы, мисс Роколл (Джуди Денч), помогает Миллеру сбежать из страны в надежде сохранить ему жизнь.

Мировая премьера фильма прошла 25 сентября 2020 года.

Съемки состоялись летом 2018 года в Уэльсе и других окрестностях Великобритании.

Общая длительность съемочного процесса — шесть недель.

Премьера фильма изначально была запланирована на 29 мая 2020 года, но ее перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Режиссером картины должна была стать бывшая девушка Эдди Иззарда, Сара Таунсенд, но в последний момент ее место занял Энди Годдард.

Автором музыки выступил Марк Штрайтенфельд, композиции которого можно увидеть в фильмах Ридли Скотта.

Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать...

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера онлайн 30 октября 2020
Премьера в мире 15 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Энди Годдард
Энди Годдард
В ролях
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Джуди Денч
Джуди Денч
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Карла Юри
Карла Юри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шесть минут до полуночи 2 постера
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Шесть минут до полуночи
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В 1939 году Томас Миллер (Эдди Иззард) работает учителем английского языка в школе на южном побережье Англии, где учатся дочери высокопоставленных нацистов. Под присмотром директрисы мисс Роколл (Джуди Денч) и ее помощницы Илзе Келлер (Карла Юри) девушки практикуют свой английский и учатся тому, чтобы стать олицетворением идеалов нацистской Германии. После обнаружения тела бывшего учителя начинается череда трагических событий: девушки сталкиваются с жестоким миром, а Томасу приходится бежать от…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джуди Денч сыграет в триллере «Шесть минут до полуночи» Джуди Денч («Убийство в Восточном экспрессе») присоединится к Эдди Иззарду («Хористы») в триллере «Шесть минут до полуночи». Сюжет развернется вокруг учителя
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20 февраля 2018 13:19
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