Шесть минут до полуночи, 2020

Учитель английского языка Томас Миллер тяжело переживает Вторую мировую войну, которая развернулась на всем белом свете. Однажды на уроке он неосторожно высказывается по поводу Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже против Третьего рейха…

Режиссером исторической драмы «Шесть минут до полуночи» выступил британец Энди Годдард, известный преимущественно своей работой в сериалах «Дракула», «Аббатство Даунтон», «Однажды в сказке», «Сорвиголова» и «Каратель». Годдард также выступил соавтором сценария картины совместно с известным британским комиком Эдди Иззардом (который также сыграл в фильме одну из ключевых ролей) и актером Селином Джонсом. Кроме Иззарда в «Шести минутах до полуночи» можно увидеть Джеймса Д’Арси, знакомого многим по картине «Дюнкерк» и сериалу «Агент Картер». Главную женскую роль исполнила лауреат премии «Оскар» Джуди Денч.

Действие фильма происходит в 1939 году в Германии накануне Второй мировой войны. Томаса Миллера (Эдди Иззард), преподавателя английского языка в Союзе немецких девушек, обвиняют в жестоком убийстве и шпионаже против родной страны, после того как он публично высказывается против политики Адольфа Гитлера. Директриса школы, мисс Роколл (Джуди Денч), помогает Миллеру сбежать из страны в надежде сохранить ему жизнь.