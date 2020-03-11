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The Hunt

Охота, 2020

2020 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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В групповом чате некая Афина Стоун предвкушает предстоящую охоту на «негодяев». Позже на своем частном самолете она убивает человека, который, шатаясь, выходит из грузового отсека.

Чуть позже одиннадцать пленников просыпаются посреди леса с кляпами во рту. На поляне они находят тайник с оружием и ключи от своих кляпов, но сразу же после этого пятеро человек погибают, будучи застрелены невидимым врагом.

Трое из оставшихся в живых пленников сбегают через забор из колючей проволоки на СТО. Станцией владеет пожилая пара, называющая друг друга Ма и Па. Однако милые старички окажутся не столь безобидными, как ожидают беглецы.

Тем временем еще две жертвы, ветеран афганской войны Кристал и сторонник теории заговора Гэри, каким-то чудом сбегают от охотников и попадают в лагерь беженцев. В то время как Гэри стремится раскрыть тайну, стоящую за их похищением, страдающая от ПТСР Кристал озабочена другим: она любой ценой готова найти преступников и заставить их заплатить за то, что они выбрали ее в качестве мишени.

Мировой кинопрокат фильма был сорван дважды: первый раз его перенесли из-за массовых убийств в американских городах Дейтон и Эль Пасо, так как прокатчики посчитали, что эти события могли негативно сказаться на сборах; а второй – из-за эпидемии вируса COVID-19: большинство кинотеатров было закрыто спустя всего неделю после премьеры фильма, что сделало его финансовым провалом. В отчаянии продюсеры фильма приняли решение о его выпуске в цифровом виде уже через неделю после премьеры, но и это не помогло: при рубеже окупаемости в 28 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате немного больше восьми миллионов.

Имеет много общего с бразильским фильмом «Козодои», который получил приз жюри на Каннском кинофестивале 2019 года, а также был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и Квир-пальму этого фестиваля. Также фильм был частично вдохновлен «Самой опасной игрой», знаменитым рассказом Ричарда Коннелла 1924 года, но в сатирическом его истолковании.

По некоторым слухам считалось, что фильм изначально имел очень провокационное название «Красные штаты против синих штатов». Позже это было опровергнуто студией-производителем Universal, руководство которой заявило, что это название никогда не было рабочим во время производства.

Один из персонажей фильма – военный консультант, капитан Дейл в исполнении Стива Мокейта. Это отсылка к одному из ключевых лиц американской киноиндустрии по имени Дейл Дай. Дай работал техническим консультантом на многих голливудских фильмах, и он тоже имеет звание капитана после ухода из корпуса морской пехоты ВМФ США.

Классическая музыка, использованная во вступительной сцене – это знаменитая Шестая симфония ля минор великого австрийского композитора Густава Малера. В истории музыки ее часто неофициально называют «Трагической» из-за мрачно-торжественного характера музыки.

Финальный бой между Кристал и Афиной сценаристы Ник Кьюз и Дэймон Линделоф описали просто как «если бы Джон Уик попал фильм Нэнси Мейерс». Финальный бой был поставлен с участием пяти женщин. Хайди Манимейкер была основным хореографом сцены, в которой дрались актрисы Бетти Гилпин и Хилари Суонк и их дублеры.

В фильме есть множество отсылок на различных персонажей массовой культуры. Кристал в одной из сцен превосходно интерпретирует басню Эзопа о Зайце и Черепахе Позже кролик появляется на экране как раз перед тем, как Кристал съедает жареный сырный сэндвич Афины после их боя. Также в фильме есть отсылки к книге Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: один из охотников в самолете называет Рэнди «Визгуном». Свинью в фильме прямо зовут Оруэлл, а в магазине Ma & Pa есть баночки с маринованными свиными губами. Когда Ма сообщает, что они забрали троих, она использует кодовые имена жителей Скотного двора, «Молли, Мозес и мистер Уимпер». А Кристал в фильме часто называют «Снежком».

Фильм вызвал критику со стороны экспертов так демократической, так и республиканской партий, а также лично со стороны президента США Дональда Трампа, который раскритиковал фильм за нападки на избирателей из красных штатов и негативное изображение «либеральных элит».

12 незнакомцев просыпаются в глухом лесу. Они понятия не имеют, где находятся и как здесь оказались. Они даже не подозревают, что были избраны… стать дичью. Сезон охоты официально объявляется открытым.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 20 марта 2020
Премьера в мире 11 марта 2020
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Крэйг Зобел
Крэйг Зобел
В ролях
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Джастин Хартли
Джастин Хартли
Гленн Хоуертон
Все актеры и съемочная группа
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