Охота, 2020

Мировой кинопрокат фильма был сорван дважды: первый раз его перенесли из-за массовых убийств в американских городах Дейтон и Эль Пасо, так как прокатчики посчитали, что эти события могли негативно сказаться на сборах; а второй – из-за эпидемии вируса COVID-19: большинство кинотеатров было закрыто спустя всего неделю после премьеры фильма, что сделало его финансовым провалом. В отчаянии продюсеры фильма приняли решение о его выпуске в цифровом виде уже через неделю после премьеры, но и это не помогло: при рубеже окупаемости в 28 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате немного больше восьми миллионов.

Имеет много общего с бразильским фильмом «Козодои», который получил приз жюри на Каннском кинофестивале 2019 года, а также был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и Квир-пальму этого фестиваля. Также фильм был частично вдохновлен «Самой опасной игрой», знаменитым рассказом Ричарда Коннелла 1924 года, но в сатирическом его истолковании.

По некоторым слухам считалось, что фильм изначально имел очень провокационное название «Красные штаты против синих штатов». Позже это было опровергнуто студией-производителем Universal, руководство которой заявило, что это название никогда не было рабочим во время производства.

Один из персонажей фильма – военный консультант, капитан Дейл в исполнении Стива Мокейта. Это отсылка к одному из ключевых лиц американской киноиндустрии по имени Дейл Дай. Дай работал техническим консультантом на многих голливудских фильмах, и он тоже имеет звание капитана после ухода из корпуса морской пехоты ВМФ США.

Классическая музыка, использованная во вступительной сцене – это знаменитая Шестая симфония ля минор великого австрийского композитора Густава Малера. В истории музыки ее часто неофициально называют «Трагической» из-за мрачно-торжественного характера музыки.

Финальный бой между Кристал и Афиной сценаристы Ник Кьюз и Дэймон Линделоф описали просто как «если бы Джон Уик попал фильм Нэнси Мейерс». Финальный бой был поставлен с участием пяти женщин. Хайди Манимейкер была основным хореографом сцены, в которой дрались актрисы Бетти Гилпин и Хилари Суонк и их дублеры.

В фильме есть множество отсылок на различных персонажей массовой культуры. Кристал в одной из сцен превосходно интерпретирует басню Эзопа о Зайце и Черепахе Позже кролик появляется на экране как раз перед тем, как Кристал съедает жареный сырный сэндвич Афины после их боя. Также в фильме есть отсылки к книге Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: один из охотников в самолете называет Рэнди «Визгуном». Свинью в фильме прямо зовут Оруэлл, а в магазине Ma & Pa есть баночки с маринованными свиными губами. Когда Ма сообщает, что они забрали троих, она использует кодовые имена жителей Скотного двора, «Молли, Мозес и мистер Уимпер». А Кристал в фильме часто называют «Снежком».

Фильм вызвал критику со стороны экспертов так демократической, так и республиканской партий, а также лично со стороны президента США Дональда Трампа, который раскритиковал фильм за нападки на избирателей из красных штатов и негативное изображение «либеральных элит».