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Постер фильма Страж Вселенной: петля времени
Постер фильма Страж Вселенной: петля времени
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 4.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Страж Вселенной: петля времени

Страж Вселенной: петля времени

Neil Stryker and the Tyrant of Time 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нейл Страйкер - агент правительственного подразделения Элитных сил, которого отстраняют после провала последнего задания. Пока Нейл готовится к рождеству у себя дома, из психбольницы для особо опасных и невменяемых преступников сбегает сумасшедший ученый. Его цель - поработить весь мир при помощи временного портала. Страйкер отправляется на задание с небольшим отрядом новобранцев, однако поскольку он отстранен, высшее командование не знает об этой операции. Помощи ждать неоткуда, и надеяться можно только на свои силы.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 апреля 2017
Дата выхода
11 апреля 2017 Канада
Бюджет $155 000
Производство Lombo Bardi Productions, Taylor Twin Pictures
Другие названия
Neil Stryker and the Tyrant of Time, Guardian of the Universe, Ніл Страйкер і тиран часу
Режиссер
Роб Тейлор
В ролях
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Роб Тейлор
Ник Коста
Мэтт Зак
Уолтер Кениг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 14 голосов
4.2 IMDb
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