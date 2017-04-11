Нейл Страйкер - агент правительственного подразделения Элитных сил, которого отстраняют после провала последнего задания. Пока Нейл готовится к рождеству у себя дома, из психбольницы для особо опасных и невменяемых преступников сбегает сумасшедший ученый. Его цель - поработить весь мир при помощи временного портала. Страйкер отправляется на задание с небольшим отрядом новобранцев, однако поскольку он отстранен, высшее командование не знает об этой операции. Помощи ждать неоткуда, и надеяться можно только на свои силы.
|11 апреля 2017
|Канада