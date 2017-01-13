Три икса: Мировое господство, 2017

Боевик с Вином Дизелем «Три Икса» в далёком 2002 году снискал весьма тёплый приём у публики, чего не сказать о его продолжении, вышедшем на экраны тремя годами позже. Однако несмотря на это, было решено снять третью часть «Три Икса: Мировое господство», которая выходит на экраны в 2017 году. Главного героя по-прежнему играет Вин Дизель («Форсаж», «Хроники Риддика»). В этот раз к нему присоединился Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Мстители»). Также в съёмках приняла участие актриса Нина Добрев («Дневники вампира», «Типа копы») и актёр Рори МакКан, известный по роли Пса из «Игры престолов».

Фильм «Три Икса: Мировое господство» продолжает рассказ об агенте нового поколения. После событий прошлой части прошло уже 8 лет, и никто не знает о местонахождении Кейджа, более того, все думают, что он погиб. Однако он сам объявляется в Агентстве Национальной Безопасности, и ему вновь придётся отправиться на опасную миссию.