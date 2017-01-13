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Три икса: Мировое господство Три икса: Мировое господство
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Три икса: Мировое господство, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Боевик с Вином Дизелем «Три Икса» в далёком 2002 году снискал весьма тёплый приём у публики, чего не сказать о его продолжении, вышедшем на экраны тремя годами позже. Однако несмотря на это, было решено снять третью часть «Три Икса: Мировое господство», которая выходит на экраны в 2017 году. Главного героя по-прежнему играет Вин Дизель («Форсаж», «Хроники Риддика»). В этот раз к нему присоединился Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Мстители»). Также в съёмках приняла участие актриса Нина Добрев («Дневники вампира», «Типа копы») и актёр Рори МакКан, известный по роли Пса из «Игры престолов».

Фильм «Три Икса: Мировое господство» продолжает рассказ об агенте нового поколения. После событий прошлой части прошло уже 8 лет, и никто не знает о местонахождении Кейджа, более того, все думают, что он погиб. Однако он сам объявляется в Агентстве Национальной Безопасности, и ему вновь придётся отправиться на опасную миссию.

- Каждую часть серии фильмов «Три Икса» снимали разные режиссёры: Роб Коэн, Ли Тамахор и Ди Джей Карузо

- Третья часть «Три Икса: Мировое господство» появится на экранах спустя 12 лет после выхода фильма «Три Икса 2: Новый уровень»

- Первые две части фильма были выпущены в свет компанией Columbia Pictures, а третья выходит под эгидой Paramount

- Фильм «Три Икса: Мировое господство» является голливудским дебютом известной болливудской актрисы Дипики Падукон

- Первый фильм серии «Три Икса», который снимался без Майкла Руфа, погибшего в 2009 году

- Актёр Донни Йен заменил в картине Джета Ли, который выбыл из проекта по неизвестным причинам

- Дилики Паутон уже могла сыграть в одном фильме с Вином Дизелем - «Форсаже 7»

- Изначально в фильме должен был сыграть чемпион UFC Конор МакГрегор, однако позже его заменил коллега Майкл Биспинг

- Серия фильмов «Три Икса» - это второй раз, когда актёр Вин Дизель отказался сыграть в сиквеле после первого фильма, однако затем вернулся в последующие. То же самое было с «Форсажем»

- Тони Джа и Вин Дизель играли вместе в «Форсаже 7»

- Тони Коллет и Сэмюэль Л. Джексон играли вместе в ленте «Шафт»

- В фильме появляется бразильский футболист Неймар. Для него это первая роль в кино

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира.
Взрывная третья глава экшн-франшизы, которая поднимает планку экстрима и трюков в кино на недосягаемый уровень.

 

6.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 января 2017
Премьера онлайн 25 июля 2021
Премьера в мире 13 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Руби Роуз
Руби Роуз
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор
Тони Джа
Тони Джа
Все актеры и съемочная группа
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Три икса: Мировое господство
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Вы, наверняка, помните боевик «Три икса» – хит 2002 г., где Вин Дизель исполнил роль спортсмена-экстремала, который вдруг становится фрилансером в АНБ. И… вряд ли помните сиквел «Три икса: Новый уровень» 2005 г. – там, популярный тогда рэпер Ice Cube сыграл нового суперагента для безумных заданий американского правительства. Эта картина так и осталась неоцененной мировой публикой, и по сей день носит страшный гриф великого…
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Muhammad Aliev-Fan-Aamir 19 января 2017, 13:34
сколько стоит билеты на фильм три икса 3 ?
Андрей Кривачев 20 января 2017, 22:51
Все знают, что вторые и третьи части хуже первой. Так вот это САМАЯ ПЛОХАЯ третья часть: отсутствие сценария как такового, тупые шутки, стандартные… Читать дальше…
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