Три икса: Мировое господство, 2017

Боевик с Вином Дизелем «Три Икса» в далёком 2002 году снискал весьма тёплый приём у публики, чего не сказать о его продолжении, вышедшем на экраны тремя годами позже. Однако несмотря на это, было решено снять третью часть «Три Икса: Мировое господство», которая выходит на экраны в 2017 году. Главного героя по-прежнему играет Вин Дизель («Форсаж», «Хроники Риддика»). В этот раз к нему присоединился Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Мстители»). Также в съёмках приняла участие актриса Нина Добрев («Дневники вампира», «Типа копы») и актёр Рори МакКан, известный по роли Пса из «Игры престолов».
Фильм «Три Икса: Мировое господство» продолжает рассказ об агенте нового поколения. После событий прошлой части прошло уже 8 лет, и никто не знает о местонахождении Кейджа, более того, все думают, что он погиб. Однако он сам объявляется в Агентстве Национальной Безопасности, и ему вновь придётся отправиться на опасную миссию.
- Каждую часть серии фильмов «Три Икса» снимали разные режиссёры: Роб Коэн, Ли Тамахор и Ди Джей Карузо
- Третья часть «Три Икса: Мировое господство» появится на экранах спустя 12 лет после выхода фильма «Три Икса 2: Новый уровень»
- Первые две части фильма были выпущены в свет компанией Columbia Pictures, а третья выходит под эгидой Paramount
- Фильм «Три Икса: Мировое господство» является голливудским дебютом известной болливудской актрисы Дипики Падукон
- Первый фильм серии «Три Икса», который снимался без Майкла Руфа, погибшего в 2009 году
- Актёр Донни Йен заменил в картине Джета Ли, который выбыл из проекта по неизвестным причинам
- Дилики Паутон уже могла сыграть в одном фильме с Вином Дизелем - «Форсаже 7»
- Изначально в фильме должен был сыграть чемпион UFC Конор МакГрегор, однако позже его заменил коллега Майкл Биспинг
- Серия фильмов «Три Икса» - это второй раз, когда актёр Вин Дизель отказался сыграть в сиквеле после первого фильма, однако затем вернулся в последующие. То же самое было с «Форсажем»
- Тони Джа и Вин Дизель играли вместе в «Форсаже 7»
- Тони Коллет и Сэмюэль Л. Джексон играли вместе в ленте «Шафт»
- В фильме появляется бразильский футболист Неймар. Для него это первая роль в кино
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира.
Взрывная третья глава экшн-франшизы, которая поднимает планку экстрима и трюков в кино на недосягаемый уровень.