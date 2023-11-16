5 самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Неудержимые 4

Кому понравится: тоскующим по олдскульным боевикам с душой.

Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) — лидер частной военной компании, известной как «Неудержимые». Вместе со своим напарником Ли Кристмасом (Джейсон Стэйтем) и бандой наемников он путешествует по миру, за деньги выполняя особо опасные задания. На сей раз отряду, специализирующемуся на устранении террористов и свержении диктаторов, потребуется предотвратить ядерный апокалипсис. Преступник по прозвищу Оцелот захватил оружие массового поражения, без труда проникнув на секретную правительственную базу в Ливии. И только Неудержимым по силам остановить злоумышленника.

Особняк с привидениями

Кому понравится: любителям диснеевских фильмов.

Мать-одиночка Габби (Розарио Доусон) вместе с маленьким сыном Трэвисом (Чейз В. Диллон) переезжают в старинный особняк, который оказывается под завязку забит привидениями. Вопреки привычному отрицанию героев в таких ситуациях, Габби готова бросить новый старинный дом и сбежать, вот только каждый, кто пересек его порог, навеки остается в нем. Так, Габби вынуждена не покидать стены особняка и приглашать людей на помощь. Вскоре в этой ловушке оказываются священник (Оуэн Уилсон), фотограф (Лакит Стэнфилд), медиум (Тиффани Хэддиш) и ученый (Дэнни ДеВито). Вместе им предстоит собраться и найти выход, пока главный призрак (Джаред Лето) охотится на свою последнюю и главную жертву.

5 ночей с Фредди

Кому понравится: фанатам одноименной видеоигры и легких хорроров.

Майк Шмидт (Джош Хатчерсон) не задерживается ни на одной из своих работ. Из-за взрывного характера и паранойи он может в любой момент напасть на человека, который кажется ему подозрительным. Один из таких случаев моментально оставляет его без дохода. Но Майк не может себе этого позволить, так как в то же время пытается сохранить опекунство над младшей сестрой. Так, от отчаяния он соглашается стать ночным охранником в некогда популярной семейной пиццерии Freddy Fazbear’s. С виду заброшенное заведение оказывается пристанищем для призраков прошлого.

Убийца

Кому понравится: соскучившимся по убийственно хорошим триллерам Дэвида Финчера.

Мир киллеров далеко не такой, как мы себе его представляли. На самом деле это больше похоже на медитативную работу, часть которой состоит из вечной борьбы со скукой. Жизнь превращается в набор маленьких ритуалов и бесконечных философских размышлений. Только они помогают убить время в ожидании появления новой цели в перекрестие прицела. Именно такой видит свою работу профессиональный киллер (Майкл Фассбендер). Его новой целью становится посетитель пентхауса в самом центре Парижа. Выполнение заказа идет не по плану, и теперь безымянному убийце придется столкнуться с последствиями собственной ошибки.

Оппенгеймер

Кому понравится: поклонникам Кристофера Нолана.

Молодой блестящий ученый Роберт Оппенгеймер (Киллиан Мерфи) возвращается в США после обучения в Германии и начинает преподавать в институте. Какое-то время спустя к нему обращается полковник Лесли Гровс (Мэтт Деймон) с предложением возглавить команду по разработке атомной бомбы. Вскоре Оппенгеймер собирает команду лучших ученых, чтобы создать, как он считает, средство для спасения мира. Но когда ядерная бомба готова и ее используют во время Второй мировой войны, ученый осознает реальное предназначение созданного им оружия и начинает выступать против дальнейших разработок.

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