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The Courier

Игры шпионов , 2020

2020 / Великобритания
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Триллер с Бенедиктом Камбербэтчем о временах Холодной войны
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1960 году, когда холодная война была в самом разгаре, а СССР и США вовсю высчитывали запасы ядерного оружия друг друга, МИ-6 получает сообщение от советского офицера ГРУ по имени Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе), в котором говорится, что он готов сотрудничать и делиться внутренней информацией. В МИ-6 понимают, что не могут отправить в Советский Союз одного из своих агентов, поэтому вместе с сотрудником ЦРУ по имени Эмили (Рэйчел Броснахэн) нанимают британского бизнесмена, у которого будет веская причина приехать в Советский Союз.

Предприниматель Гревилл Винн (Бенедикт Камбербэтч) и чопорная, но радушная домохозяйка Шейла (Джесси Бакли) ведут по-настоящему тихую английскую жизнь. В один прекрасный день страна обращается к Гревиллу именно из-за его заурядности. И хотя поначалу его действительно волнует перспектива стать кем-то вроде шпиона, совсем скоро он узнает все о реальных опасностях, которые возникают при частых поездках в СССР и за его пределы. Неожиданно Гревилл заводит настоящую дружбу с Олегом и приносит домой документы, чтобы поделиться с представителями МИ-6 и ЦРУ. Олег соглашается сотрудничать при условии, что его информация будет использоваться как инструмент мира, а не как оружие против Советского Союза, что делает его потенциальную жертву еще более действенной. Ситуация обостряется, когда КГБ начинает изучать поездку Гревилла, а кульминацией фильма становится кубинский ракетный кризис.

Основанная на реальных событиях шпионская история со скромным бюджетом от режиссера Доминика Кука полна острых ощущений, драмы и хорошего юмора. Это правдивая история двух людей – одного британского бизнесмена и одного советского полковника, которые помогли удержать мир от ядерной войны. 

В мае 2018 года было объявлено, что кинокомпания FilmNation Entertainment снимет фильм о британском шпионе Гревилле Винне, а сценарий напишет Том О'Коннор.

Основные съемки проходили с октября по декабрь 2018 года. 

Как только стартовало производство фильма, было подтверждено, что Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Гревилла Винна. В октябре 2018 года было объявлено, что к актерскому составу присоединились Джесси Бакли, Рэйчел Броснахэн, Ангус Райт, Мераб Нинидзе и Кирилл Пирогов.

Бенедикт Камбербэтч является также исполнительным продюсером фильма.

Продюсерами картины являются Бен Браунинг, Адам Экланд, Рори Аиткен и Бен Паг.

Мировая премьера фильма под названием «Ironbark» состоялась еще на кинофестивале Sundance в январе 2020 года. Вскоре после этого кинокомпании Roadside Attractions и Lionsgate выкупили права на распространение картины в Соединенных Штатах. Фильм уже под новым названием «Курьер» был впервые показан в кинотеатрах США в августе 2020 года. Однако позднее релиз был отложен до 16 октября 2020 года, а затем и на февраль 2021 года.

В Великобритании премьера состоялась 30 октября 2020 года.

Режиссер Доминик Кук известен в первую очередь как театральный постановщик и драматург. Его режиссерский дебют с полнометражным фильмом «На берегу» состоялся в 2017 году.

Это второй полнометражный фильм британского режиссера Доминика Кука.

Музыку к картине написал известный польский композитор Абель Коженёвски («Метрополис», «Одинокий мужчина» «Под покровом ночи»).

Во время Холодной войны британский бизнесмен и шпион Гревилл Винн сотрудничал с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским, чтобы положить конец Карибскому кризису.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 марта 2021
Премьера онлайн 16 апреля 2021
Премьера в мире 24 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Доминик Кук
Доминик Кук
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Мария Миронова
Мария Миронова
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игры шпионов 4 постера
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Игры шпионов смотреть онлайн

Игры шпионов
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Москва, 1960 год. Полковник ГРУ Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе) замечает на улице двух американских студентов и передает через них в посольство США письмо, которое можно расценить как предложение сотрудничества. Посланием заинтересовываются спецслужбы. ЦРУ и МИ-6 начинают искать курьера, который мог бы перевозить секретную информацию из СССР на Запад, не привлекая к себе внимания. Их выбор падает на Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч) – лондонского бизнесмена, давно ведущего дела в…
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Valeriya Denisova 26 марта 2021, 16:23
Супер фильм.
Никогда не понимала, почему кто-то снимает про Россию фильм лучше чем мы?!! Все до мелочей продумано.
Anastasia Osipova 27 марта 2021, 14:38
Очередной пропагандистский антисоветский лживый фильм про то, как наш бывший полковник Родину продал за бабки, и это подается со знаком плюс. Помимо… Читать дальше…
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28 сентября 2021 13:58
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