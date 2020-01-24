Игры шпионов , 2020

В 1960 году, когда холодная война была в самом разгаре, а СССР и США вовсю высчитывали запасы ядерного оружия друг друга, МИ-6 получает сообщение от советского офицера ГРУ по имени Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе), в котором говорится, что он готов сотрудничать и делиться внутренней информацией. В МИ-6 понимают, что не могут отправить в Советский Союз одного из своих агентов, поэтому вместе с сотрудником ЦРУ по имени Эмили (Рэйчел Броснахэн) нанимают британского бизнесмена, у которого будет веская причина приехать в Советский Союз.
Предприниматель Гревилл Винн (Бенедикт Камбербэтч) и чопорная, но радушная домохозяйка Шейла (Джесси Бакли) ведут по-настоящему тихую английскую жизнь. В один прекрасный день страна обращается к Гревиллу именно из-за его заурядности. И хотя поначалу его действительно волнует перспектива стать кем-то вроде шпиона, совсем скоро он узнает все о реальных опасностях, которые возникают при частых поездках в СССР и за его пределы. Неожиданно Гревилл заводит настоящую дружбу с Олегом и приносит домой документы, чтобы поделиться с представителями МИ-6 и ЦРУ. Олег соглашается сотрудничать при условии, что его информация будет использоваться как инструмент мира, а не как оружие против Советского Союза, что делает его потенциальную жертву еще более действенной. Ситуация обостряется, когда КГБ начинает изучать поездку Гревилла, а кульминацией фильма становится кубинский ракетный кризис.
Основанная на реальных событиях шпионская история со скромным бюджетом от режиссера Доминика Кука полна острых ощущений, драмы и хорошего юмора. Это правдивая история двух людей – одного британского бизнесмена и одного советского полковника, которые помогли удержать мир от ядерной войны.
В мае 2018 года было объявлено, что кинокомпания FilmNation Entertainment снимет фильм о британском шпионе Гревилле Винне, а сценарий напишет Том О'Коннор.
Основные съемки проходили с октября по декабрь 2018 года.
Как только стартовало производство фильма, было подтверждено, что Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Гревилла Винна. В октябре 2018 года было объявлено, что к актерскому составу присоединились Джесси Бакли, Рэйчел Броснахэн, Ангус Райт, Мераб Нинидзе и Кирилл Пирогов.
Бенедикт Камбербэтч является также исполнительным продюсером фильма.
Продюсерами картины являются Бен Браунинг, Адам Экланд, Рори Аиткен и Бен Паг.
Мировая премьера фильма под названием «Ironbark» состоялась еще на кинофестивале Sundance в январе 2020 года. Вскоре после этого кинокомпании Roadside Attractions и Lionsgate выкупили права на распространение картины в Соединенных Штатах. Фильм уже под новым названием «Курьер» был впервые показан в кинотеатрах США в августе 2020 года. Однако позднее релиз был отложен до 16 октября 2020 года, а затем и на февраль 2021 года.
В Великобритании премьера состоялась 30 октября 2020 года.
Режиссер Доминик Кук известен в первую очередь как театральный постановщик и драматург. Его режиссерский дебют с полнометражным фильмом «На берегу» состоялся в 2017 году.
Это второй полнометражный фильм британского режиссера Доминика Кука.
Музыку к картине написал известный польский композитор Абель Коженёвски («Метрополис», «Одинокий мужчина» «Под покровом ночи»).
Во время Холодной войны британский бизнесмен и шпион Гревилл Винн сотрудничал с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским, чтобы положить конец Карибскому кризису.
Никогда не понимала, почему кто-то снимает про Россию фильм лучше чем мы?!! Все до мелочей продумано.