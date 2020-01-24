Игры шпионов , 2020

В 1960 году, когда холодная война была в самом разгаре, а СССР и США вовсю высчитывали запасы ядерного оружия друг друга, МИ-6 получает сообщение от советского офицера ГРУ по имени Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе), в котором говорится, что он готов сотрудничать и делиться внутренней информацией. В МИ-6 понимают, что не могут отправить в Советский Союз одного из своих агентов, поэтому вместе с сотрудником ЦРУ по имени Эмили (Рэйчел Броснахэн) нанимают британского бизнесмена, у которого будет веская причина приехать в Советский Союз.

Предприниматель Гревилл Винн (Бенедикт Камбербэтч) и чопорная, но радушная домохозяйка Шейла (Джесси Бакли) ведут по-настоящему тихую английскую жизнь. В один прекрасный день страна обращается к Гревиллу именно из-за его заурядности. И хотя поначалу его действительно волнует перспектива стать кем-то вроде шпиона, совсем скоро он узнает все о реальных опасностях, которые возникают при частых поездках в СССР и за его пределы. Неожиданно Гревилл заводит настоящую дружбу с Олегом и приносит домой документы, чтобы поделиться с представителями МИ-6 и ЦРУ. Олег соглашается сотрудничать при условии, что его информация будет использоваться как инструмент мира, а не как оружие против Советского Союза, что делает его потенциальную жертву еще более действенной. Ситуация обостряется, когда КГБ начинает изучать поездку Гревилла, а кульминацией фильма становится кубинский ракетный кризис.

Основанная на реальных событиях шпионская история со скромным бюджетом от режиссера Доминика Кука полна острых ощущений, драмы и хорошего юмора. Это правдивая история двух людей – одного британского бизнесмена и одного советского полковника, которые помогли удержать мир от ядерной войны.