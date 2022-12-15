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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Мистика

Рейтинг сериалов в жанре мистика

Гравити Фолз
1 Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
9.0
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Баффи — истребительница вампиров
2 Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика 1997, США
8.7
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Гримм
3 Гримм
драма, криминал, мистика 2011, США
8.6
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Сверхъестественное
4 Сверхъестественное
драма, боевик, мистика 2005, США
8.6
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Оборотень
5 Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.5
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Мертвые до востребования
6 Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика 2007, США
8.5
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Вечность
7 Вечность
драма, криминал, мистика 2014, США
8.5
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Внутри девятого номера
8 Внутри девятого номера
комедия, триллер, мистика 2014, Великобритания
8.4
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Зло
9 Зло
драма, триллер, мистика 2019, США
8.4
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Изгоняющий дьявола
10 Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика 2016, США
8.2
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Твин Пикс
11 Твин Пикс
драма, криминал, мистика 1990, США
8.2
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Тьма
12 Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
8.1
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Леденящие душу приключения Сабрины
13 Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика 2018, США
7.9
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Древние
14 Древние
драма, мелодрама, мистика 2013, США
7.8
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Дневники вампира
15 Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика 2009, США
7.8
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Настоящая кровь
16 Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика 2008, США
7.8
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Американские боги
17 Американские боги
драма, боевик, мистика 2017, США
7.6
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Монашка-воин
18 Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика 2020, США
7.6
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Мне это не нравится
19 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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Наследие
20 Наследие
драма, мелодрама, мистика 2018, США
7.6
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Сонная Лощина
21 Сонная Лощина
драма, детектив, мистика 2013, США
7.5
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Остаться в живых
22 Остаться в живых
драма, приключения, мистика 2004, США
7.0
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Люцифер
23 Люцифер
драма, криминал, мистика 2016, США
6.9
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Тайный орден
24 Тайный орден
драма, фэнтези, мистика 2019, США
6.9
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Во плоти
25 Во плоти
драма, ужасы, мистика 2013, Великобритания
6.9
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Река
26 Река
драма, ужасы, мистика 2012, США
6.6
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Кастлвания
27 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
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Страшные сказки: Город ангелов
28 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Родина: Форт Салем
29 Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика 2020, США
6.3
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Чудотворцы
30 Чудотворцы
драма, комедия, мистика 2019, США
6.3
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Сумеречные охотники
31 Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика 2016, США
6.1
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Аванпост
32 Аванпост
драма, фэнтези, мистика 2018, США
5.8
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Зачарованные
33 Зачарованные
драма, детектив, мистика 2018, США
5.5
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