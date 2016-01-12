«Сумеречные охотники» — фэнтези-сериал, основанный на популярной серии романов. Это шоу также является перезапуском картины «Орудия смерти», которая должна была стать первой частью большой франшизы, но провалилась в прокате. В центре сюжета — девушка по имени Клэри. Она оказывается одним из потомков сумеречных охотников, истребляющих всякую нечисть, недоступную взгляду обычного человека. После похищения матери Клэри понимает, что ей придется противостоять лидеру Круга Валентину, мечтающему истребить весь магический мир.