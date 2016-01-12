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Постер к сериалу Сумеречные охотники
Постер к сериалу Сумеречные охотники
Постер к сериалу Сумеречные охотники
Постер к сериалу Сумеречные охотники
Постер к сериалу Сумеречные охотники
Постер к сериалу Сумеречные охотники
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
6 постеров
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Сумеречные охотники
Сумеречные охотники (2016 - 2019) Shadowhunters: The Mortal Instruments 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 41 час 15 минут
О чем сериал

«Сумеречные охотники» — фэнтези-сериал, основанный на популярной серии романов. Это шоу также является перезапуском картины «Орудия смерти», которая должна была стать первой частью большой франшизы, но провалилась в прокате. В центре сюжета — девушка по имени Клэри. Она оказывается одним из потомков сумеречных охотников, истребляющих всякую нечисть, недоступную взгляду обычного человека. После похищения матери Клэри понимает, что ей придется противостоять лидеру Круга Валентину, мечтающему истребить весь магический мир.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алан Ван Спрэнг Valentine Morgenstern
Дэвид Кастро Raphael Santiago
Айзая Мустафа
Айзая Мустафа Luke Garroway
Мэттью Даддарио
Мэттью Даддарио Alexander "Alec" Lightwood
Доминик Шервуд
Доминик Шервуд Jonathan Christopher "Jace" Wayland
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сумеречные охотники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Сумеречные охотники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 20 эпизодов
 
Сумеречные охотники - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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