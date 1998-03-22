Сериал снят по мотивам серии детективных произведений из цикла «Старший инспектор Барнаби». В центре событий оказываются инспектор Барнаби и его помощник, которые занимаются расследованием преступлений в живописной глубинке – английском графстве Мидсомер. Со стороны мирные провинциальные городки кажутся совершенно безобидными, но на самом деле там кипят нешуточные страсти. За аккуратными оградами, постриженными газонами и крикетом скрывается общество, которое изобилует всеми видами человеческих пороков.