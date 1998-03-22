Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Чисто английские убийства
Постер сериала Чисто английские убийства
Постер сериала Чисто английские убийства
Постер сериала Чисто английские убийства
Постер сериала Чисто английские убийства
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
5 постеров
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства

Чисто английские убийства (1998 - …)

Midsomer Murders 18+
Год выпуска 1998
Страна Великобритания
Всего сезонов 24 сезона
Эпизод длится 1 час 31 минута
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность сериала 207 часов 47 минут

О чем сериал

Сериал снят по мотивам серии детективных произведений из цикла «Старший инспектор Барнаби». В центре событий оказываются инспектор Барнаби и его помощник, которые занимаются расследованием преступлений в живописной глубинке – английском графстве Мидсомер. Со стороны мирные провинциальные городки кажутся совершенно безобидными, но на самом деле там кипят нешуточные страсти. За аккуратными оградами, постриженными газонами и крикетом скрывается общество, которое изобилует всеми видами человеческих пороков.

Чисто английские убийства - трейлер двадцать четвертого сезона
Чисто английские убийства  трейлер двадцать четвертого сезона
В ролях
В ролях
Джон Неттлз
Джон Неттлз
Саманта Бонд
Саманта Бонд
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн
Нил Даджон
Нил Даджон
Манджиндер Вирк
Манджиндер Вирк
Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы с высоким рейтингом Сериалы с высоким рейтингом

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Чисто английские убийства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1999, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1999, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2000, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2002, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2003, 5 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2003, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2004, 8 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2005, 8 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2006, 8 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2008, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2009, 7 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2010, 8 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2011, 8 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2012, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2013, 5 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2015, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2016, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2016, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2019, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2019, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2021, 6 эпизодов
 
Чисто английские убийства - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2022, 4 эпизода
 
Чисто английские убийства - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше