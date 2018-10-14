«Зачарованные» — многосерийное мистическое шоу, которое является перезапуском одноименного сериала, выходившего в начале нулевых годов. Действие разворачивается вокруг трех сестер. Девушки открывают в себе сверхъестественные способности после трагической смерти матери. По ходу развития событий становится понятно, что героини никогда не были особо близки друг с другом. Более того, они даже не были подругами. Произошедшие в их жизнях перемены заставляют Мэл, Мэгги и Мэйси пересмотреть свои взаимоотношения и стать по-настоящему родными людьми. В каждом новом эпизоде героини сталкиваются с жуткими демонами, которые охотятся на них из-за мощных магических сил.