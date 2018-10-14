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Постер к сериалу Зачарованные
Постер к сериалу Зачарованные
Постер к сериалу Зачарованные
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 4.6
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3 постера
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 4.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Зачарованные
Зачарованные (2018 - …) Charmed 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 54 часа 0 минут
О чем сериал

«Зачарованные» — многосерийное мистическое шоу, которое является перезапуском одноименного сериала, выходившего в начале нулевых годов. Действие разворачивается вокруг трех сестер. Девушки открывают в себе сверхъестественные способности после трагической смерти матери. По ходу развития событий становится понятно, что героини никогда не были особо близки друг с другом. Более того, они даже не были подругами. Произошедшие в их жизнях перемены заставляют Мэл, Мэгги и Мэйси пересмотреть свои взаимоотношения и стать по-настоящему родными людьми. В каждом новом эпизоде героини сталкиваются с жуткими демонами, которые охотятся на них из-за мощных магических сил.

Зачарованные - трейлер четвертого сезона
Зачарованные
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Констанс М. Бёрдж
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Руперт Эванс
Руперт Эванс Harry Greenwood
Крэйг Паркер
Крэйг Паркер
Натали Холл
Натали Холл
Мелони Диас
Мелони Диас Melanie "Mel" Vera
Поппи Дрейтон
Поппи Дрейтон Abigael Jameson-Caine
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зачарованные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 22 эпизода
 
Зачарованные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 19 эпизодов
 
Зачарованные - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 18 эпизодов
 
Зачарованные - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Встречайте новую ведьму: канал CW выпустил трейлер четвертого сезона «Зачарованных»
Встречайте новую ведьму: канал CW выпустил трейлер четвертого сезона «Зачарованных»
Люси Барретт заменит Мадлен Манток в четвертом сезоне «Зачарованных»
Люси Барретт заменит Мадлен Манток в четвертом сезоне «Зачарованных»
Кадры из сериала
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