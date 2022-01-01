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Киноафиша Сериалы Сны
Сны (2022 - …) Сны
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

Сериал «Сны» – это отечественный мистический детектив о девушке, которая после выхода из комы обретает страшный дар. Женя Журавлева – обычная счастливая невеста, мечтающая о скорой свадьбе со своим избранником Кириллом. Но ее жизнь переворачивается в одночасье, когда парень погибает от отравления угарным газом, а сама девушка оказывается на грани жизни и смерти. Придя в себя, она обнаруживает, что может видеть во сне момент гибели других людей. Этим решает воспользоваться лейтенант полиции Макаров.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Александр Галибин
Александр Галибин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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