Сериал «Сны» – это отечественный мистический детектив о девушке, которая после выхода из комы обретает страшный дар. Женя Журавлева – обычная счастливая невеста, мечтающая о скорой свадьбе со своим избранником Кириллом. Но ее жизнь переворачивается в одночасье, когда парень погибает от отравления угарным газом, а сама девушка оказывается на грани жизни и смерти. Придя в себя, она обнаруживает, что может видеть во сне момент гибели других людей. Этим решает воспользоваться лейтенант полиции Макаров.