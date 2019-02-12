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Постер к сериалу Чудотворцы
Постер к сериалу Чудотворцы
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Чудотворцы
Чудотворцы (2019 - …) Miracle Workers 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
Продолжительность 13 часов 30 минут
О чем сериал

«Чудотворцы» — это сериал-антология, основанный на текстах Саймона Рича. Каждый сезон предлагает абсолютно новый сюжет и сеттинг. Действие первого сезона происходит в небесной канцелярии, где ангелы присматривают за Землей, второго — в Средневековье, где перед зрителями разворачивается история обычных жителей провинциального городка, а события третьего сезона происходят на Диком Западе и рассказывают о преподобном Брауне, пытающемся спасти своих прихожан от голода с помощью переезда в Орегон. Все сезоны объединяют лишь исполнители главных ролей и очень комичный взгляд на знакомые многим ситуации.

Чудотворцы - трейлер третьего сезона
Чудотворцы
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Саймон Рич
Саймон Рич
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Бушеми
Стив Бушеми Edward Shitshoveler
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф Craig
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Каран Сони
Каран Сони Lord Vexler
Джон Басс
Джон Басс Mikey Shitshoveler
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чудотворцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 7 эпизодов
 
Чудотворцы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Чудотворцы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Новости о сериале
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Сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлен на четвертый сезон
Сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлен на четвертый сезон
Слушать саундтрек сериала Чудотворцы
Кадры из сериала
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