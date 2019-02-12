«Чудотворцы» — это сериал-антология, основанный на текстах Саймона Рича. Каждый сезон предлагает абсолютно новый сюжет и сеттинг. Действие первого сезона происходит в небесной канцелярии, где ангелы присматривают за Землей, второго — в Средневековье, где перед зрителями разворачивается история обычных жителей провинциального городка, а события третьего сезона происходят на Диком Западе и рассказывают о преподобном Брауне, пытающемся спасти своих прихожан от голода с помощью переезда в Орегон. Все сезоны объединяют лишь исполнители главных ролей и очень комичный взгляд на знакомые многим ситуации.