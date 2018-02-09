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Постер к сериалу Лапси
Постер к сериалу Лапси
Постер к сериалу Лапси
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Киноафиша Сериалы Лапси
Лапси (2018 - 2019) Лапси 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Прокатчик Start
Продолжительность 12 часов 48 минут
О чем сериал

«Лапси» — российский мистический триллер про команду вирусологов, которые оказались на острове, где местные жители поклоняются странному божеству. Двух врачей Николая и Веру отправляют на север, чтобы найти источник эпидемии, накрывшей регион. Они сами становятся жертвами вируса, но, благодаря некой силе, полностью излечиваются. Пара узнает, что им придется всю жизнь провести в общине, поклоняющейся загадочному Лапси. Они не оставляют надежды выбраться, тем более что на остров прилетает вертолет с припасами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Машкова
Мария Машкова Вера Бойко, эпидемиолог-вирусолог
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев Николай Романов, эпидемиолог-вирусолог
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лапси - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Лапси - Сезон 2 Сезон 2
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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