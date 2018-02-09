«Лапси» — российский мистический триллер про команду вирусологов, которые оказались на острове, где местные жители поклоняются странному божеству. Двух врачей Николая и Веру отправляют на север, чтобы найти источник эпидемии, накрывшей регион. Они сами становятся жертвами вируса, но, благодаря некой силе, полностью излечиваются. Пара узнает, что им придется всю жизнь провести в общине, поклоняющейся загадочному Лапси. Они не оставляют надежды выбраться, тем более что на остров прилетает вертолет с припасами.