«Сонная лощина» — телеадаптация классического рассказа в жанре ужасов. Место действия — Америка времен войны за независимость. В ходе одного из сражений гибнет солдат Икабод Крейн. Перед смертью подданный Джорджа Вашингтона успевает отрубить голову одному из соперников, вместе с которым восстает из могилы в провинции Сонная лощина. Разъяренный всадник без головы принимает решение убивать местных жителей. Остановить злоумышленника под силу лишь Икабоду, на стороне которого действует лейтенант полиции Эбби Миллс.