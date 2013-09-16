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Постер к сериалу Сонная Лощина
Постер к сериалу Сонная Лощина
Постер к сериалу Сонная Лощина
Постер к сериалу Сонная Лощина
Постер к сериалу Сонная Лощина
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.3
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5 постеров
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Сонная Лощина
Сонная Лощина (2013 - 2017) Sleepy Hollow 16+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 62 часа 0 минут
О чем сериал

«Сонная лощина» — телеадаптация классического рассказа в жанре ужасов. Место действия — Америка времен войны за независимость. В ходе одного из сражений гибнет солдат Икабод Крейн. Перед смертью подданный Джорджа Вашингтона успевает отрубить голову одному из соперников, вместе с которым восстает из могилы в провинции Сонная лощина. Разъяренный всадник без головы принимает решение убивать местных жителей. Остановить злоумышленника под силу лишь Икабоду, на стороне которого действует лейтенант полиции Эбби Миллс.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Лен Уайзман
Лен Уайзман
Алекс Куртцман
Алекс Куртцман
Roberto Orci
Phillip Iscove
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон Pandora
Никки Рид
Никки Рид Betsy Ross
Джон Ноубл Henry Parrish
Орландо Джонс
Орландо Джонс Frank Irving
Катя Винтер
Катя Винтер Katrina Crane
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сонная Лощина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Сонная Лощина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 18 эпизодов
 
Сонная Лощина - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 18 эпизодов
 
Сонная Лощина - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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